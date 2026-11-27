Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Ảnh: Nông Văn Tuấn

Phòng ngừa từ cơ sở, củng cố “thế trận lòng dân”

Hiệu quả phòng, chống tội phạm cần được bồi đắp từ công tác phòng ngừa ngay trong đời sống cộng đồng. Với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ nhận thức đó, đơn vị tổ chức 50 lần tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở nhằm ngăn chặn công dân vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, với 1.396 lượt người nghe. Hoạt động này gắn việc phổ biến pháp luật với những vấn đề phát sinh trong thực tế, hướng tới nâng cao ý thức chấp hành của người dân tham gia hoạt động tại khu vực cửa khẩu.

Đơn vị cũng tổ chức 2 buổi tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống ma túy, buôn lậu và triển khai mô hình chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật, thu hút 362 lượt người tham gia. Việc kết hợp các nội dung phù hợp với đời sống nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền đòi hỏi sự kiên trì, thường xuyên và cách truyền đạt phù hợp với từng đối tượng. Khi hiểu rõ quy định pháp luật và hậu quả của hành vi vi phạm, người dân có thêm cơ sở để tự giác chấp hành, cảnh giác trước sự lôi kéo của các đối tượng xấu. Sự tin tưởng, đồng thuận của cộng đồng cũng tạo điều kiện để lực lượng chức năng nắm tình hình, phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Gắn với nhiệm vụ đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Đây là dịp để củng cố sự phối hợp giữa đơn vị với địa phương, phát huy trách nhiệm của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Thượng tá Nguyễn Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chia sẻ: “Đảng ủy đơn vị gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với rèn luyện bản lĩnh, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, gần gũi, lắng nghe và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chủ động cung cấp thông tin, tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” trong bảo vệ biên giới”.

Từ yêu cầu thực tiễn, việc nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm cần tiếp tục gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, rèn luyện trách nhiệm và năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Chất lượng nắm, nhận định, đánh giá tình hình, công tác tuần tra, kiểm soát và sự phối hợp giữa các lực lượng phải được duy trì chặt chẽ, đồng thời phát huy sự tham gia của nhân dân.

Sự chủ động trong công tác, tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và mối quan hệ gắn bó với nhân dân giúp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi vụ việc được phát hiện, xử lý, mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đều góp thêm sức mạnh giữ gìn bình yên nơi biên giới.

Bám sát địa bàn, phối hợp đấu tranh hiệu quả

Tối 7/6, tại xóm Lũng Tung, xã Quang Trung, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) cùng các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, cùng ô tô, điện thoại và các tang vật khác. Sau khi khởi tố vụ án, đơn vị hoàn chỉnh thủ tục, bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 15/5/2026, tại xóm Hùng Quốc 1, xã Trà Lĩnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an xã Trà Lĩnh bắt quả tang Nông Văn Giáo (trú tại xóm Vĩnh Quang, xã Trà Lĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ 10,36g heroin, 14,7 triệu đồng, cùng điện thoại, xe máy và một số tang vật khác. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đơn vị khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công tác phối hợp còn được thể hiện trong phát hiện, xử lý các hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại cơ sở. Chiều 23/4/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an xã Trà Lĩnh bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại xóm Nam Tuấn, xã Trà Lĩnh. Đơn vị thu giữ tang vật, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao vụ việc cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý.

Các vụ việc cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng với Công an và các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, đấu tranh với tội phạm, từ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ đến củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật, bảo đảm các vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đánh giá của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy, vũ khí quân dụng và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn diễn biến phức tạp. Điều đó đòi hỏi đơn vị phải thường xuyên nắm tình hình, đánh giá đúng những vấn đề nổi lên để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh đã xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm phòng, chống tội phạm, ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Công tác nắm tình hình được tăng cường, đơn vị thu thập, nghiên cứu, xử lý 102 tin, trong đó, 69 tin có giá trị; xây dựng 3 kế hoạch chuyên đề, nghiệp vụ.

Cùng với công tác nghiệp vụ, đơn vị duy trì tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất nhập cảnh và phối hợp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu. Các mặt công tác được triển khai gắn với yêu cầu quản lý địa bàn, phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật.

Từ ngày 12/12/2025 đến 29/10/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 50 vụ, với 73 đối tượng; khởi tố 6 vụ án, với 7 đối tượng; bàn giao 1 vụ, với 6 đối tượng. Kết quả này thể hiện nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trung tá Phạm Văn Chiêu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh nhấn mạnh: “Đấu tranh hiệu quả với tội phạm phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn, đánh giá đúng tình hình và phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm. Chúng tôi chú trọng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với tuần tra, kiểm soát; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng từ trao đổi thông tin đến bắt giữ, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc. Qua mỗi vụ việc, đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp, bảo đảm mọi hoạt động đều đúng quy định của pháp luật”.