Chủ động phòng ngừa huyết khối trong sản khoa

BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, trong sản khoa, gây mê hồi sức có những đặc thù riêng do phải đồng thời bảo đảm an toàn cho cả người mẹ và thai nhi. Những tình huống như thuyên tắc huyết khối, tiền sản giật, bệnh lý tim mạch, xuất huyết sản khoa, ngừng tuần hoàn hay các cuộc phẫu thuật phức tạp có thể diễn biến nhanh chóng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa và khả năng ra quyết định kịp thời.

Sau sinh hoặc sau phẫu thuật, cơ thể người phụ nữ chuyển trạng thái rất nhanh, các biến cố có thể diễn ra trong vài phút, vài giờ. Vì vậy, việc chăm sóc người bệnh ngay sau sinh hoặc sau mổ, nhất là trong 4 - 6 giờ đầu, có ý nghĩa quan trọng. "Trong gây mê hồi sức sản khoa, thuyên tắc huyết khối là một trong những biến cố nặng. Cục máu đông có thể làm tắc đường thở, gây ngưng thở hoặc làm tắc mạch máu đến tim, gây ngưng tim", BS-CK2 Trần Ngọc Hải thông tin.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị

Đồng thời, BS-CK2 Trần Ngọc Hải cho biết, mỗi năm Bệnh viện Từ Dũ thực hiện hơn 50.000 ca mổ sản và mổ phụ khoa. Trong đó, số ca huyết khối tĩnh mạch/thuyên tắc phổi được điều trị trước mổ có xu hướng trong những năm gần đây, từ vài ca 1 năm lên con số hàng chục. Trước nguy cơ đó, từ năm 2021, bệnh viện đã triển khai chiến lược dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong sản khoa, phẫu thuật phụ khoa và đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo BS-CK2 Tào Tuấn Kiệt, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Từ Dũ, thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, bao gồm huyết khối tĩnh mạch sâu và thuyên tắc phổi, là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa trong bệnh viện. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh khoảng 100/100.000 dân mỗi năm. Nguy cơ thuyên tắc huyết khối ở phụ nữ mang thai cao gấp 4-5 lần so với bình thường và đạt mức cao nhất ở giai đoạn hậu sản.

"Huyết khối là biến cố nguy hiểm, vì vậy cần được đánh giá một cách hệ thống. Không thể dự báo chính xác sản phụ nào sẽ xảy ra huyết khối, thuyên tắc mà chỉ có thể dựa trên các yếu tố nguy cơ để nhận diện những trường hợp cần lưu ý. Người bệnh cũng khó tự nhận biết sớm huyết khối. Việc nhận diện nguy cơ cần sự tham gia của bác sĩ, hộ sinh và điều dưỡng, dựa trên các yếu tố nguy cơ, tiêu chuẩn đánh giá và tình trạng thực tế của người bệnh", BS-CK2 Tào Tuấn Kiệt chia sẻ.

Hội nghị Gây mê hồi sức sản phụ khoa 2026 được xây dựng thành các phiên chuyên đề, với sự tham gia của các chuyên gia gây mê hồi sức và sản khoa đến từ nhiều cơ sở y tế, trường đại học trong và ngoài nước. Phiên khai mạc tập trung vào chủ đề “Dự phòng và điều trị huyết khối tĩnh mạch trong sản phụ khoa: từ bằng chứng đến thực hành”. Các báo cáo đề cập đến chiến lược dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong sản khoa và phẫu thuật phụ khoa, cập nhật về thuyên tắc phổi trong thai kỳ, quản lý thuốc kháng đông trong phẫu thuật và tiếp cận dự phòng huyết khối bằng Enoxaparin. Phiên 2 - "Thai kỳ nguy cơ cao: chiến lược gây mê và phối hợp đa chuyên khoa” tiếp cận những tình huống sản khoa phức tạp, trong đó có phẫu thuật nhau cài răng lược, tiền sản giật và phẫu thuật EXIT trong song thai. Phiên 3 - “Hồi sức cấp cứu sản khoa trong các tình huống nguy kịch” tập trung vào những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh và phối hợp hiệu quả của ê-kíp hồi sức. Phiên bế mạc với chủ đề “Gây tê vùng trong sản khoa: từ chuyển dạ đến hồi phục sau mổ” dành cho các vấn đề đang được quan tâm trong chăm sóc sản phụ hiện nay.