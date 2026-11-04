Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn mùa hanh khô

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, tại phiên thảo luận ở hội trường chiều 4/11 về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân và từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng đối với tổ chức đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm được nhiều đại biểu Quốc hội khóa XVI tập trung phân tích, thảo luận sôi nổi... Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, chỉ quy định mức phạt tiền tối đa này trong một số lĩnh vực...