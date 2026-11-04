Chủ động phòng ngừa hỏa hoạn mùa hanh khô
Khi thời tiết bước vào mùa hanh khô, nguy cơ cháy, nổ tại các kho xưởng, nhà trọ và nhà ở nhiều căn hộ cũng gia tăng. Một sự cố điện, một nguồn nhiệt không được kiểm soát hay một lối thoát nạn bị che chắn đều có thể khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với việc kiểm tra của lực lượng chức năng, yêu cầu quan trọng nhất vẫn là mỗi cơ sở phải chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ từ trước khi xảy ra sự cố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-phong-ngua-hoa-hoan-mua-hanh-kho-246261104165144147.htm