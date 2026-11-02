Chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ

Theo Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố), 10 tháng năm 2026, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hơn 11,3 nghìn cơ sở, kiến nghị khắc phục 2,5 nghìn tồn tại, thiếu sót. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tham mưu UBND thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 336 trường hợp (cá nhân và tổ chức), với tổng số tiền gần 13,8 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với 174 trường hợp. Riêng công an cấp xã đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức kiểm tra tại hơn 9,4 nghìn cơ sở, xử phạt 449 trường hợp, tổng số tiền hơn 783 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố) hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy trước khi đưa cơ sở vào hoạt động.

Thực tế vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm quy định phòng cháy, có doanh nghiệp bị xử phạt ở mức cao đã chấp hành đúng thời hạn, thực hiện khắc phục các tồn tại do cơ quan chức năng chỉ ra như Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất vận tải thương mại xuất nhập khẩu Bích Thủy, tại Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, xã Lạng Giang bị xử phạt 104 triệu đồng do không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy và chưa có văn bản thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh, Xí nghiệp giấy Anh Phú bị xử phạt 355 triệu đồng với nhiều hành vi vi phạm. Một số doanh nghiệp tự ý cải tạo công trình, hạng mục thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành; không trang bị hệ thống chữa cháy; không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Nếu các vi phạm không được xử lý kịp thời và những tồn tại không được khắc phục triệt để, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã ký ban hành Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND về quy chế phối hợp trong lĩnh vực này trên địa bàn thành phố. Quy chế quy định cụ thể nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Công an thành phố, các sở: Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Các khu công nghiệp thành phố; UBND cấp xã... có trách nhiệm phối hợp kiểm tra những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ; kịp thời phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Công an thành phố chủ trì tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện; các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin, tham gia kiểm tra theo lĩnh vực quản lý, tăng cường giám sát việc chấp hành quy định tại các cơ sở thuộc địa bàn phụ trách.

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố xảy ra 62 vụ cháy làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 176 tỷ đồng. Thực tế này cho thấy nguy cơ cháy, nổ vẫn hiện hữu, đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh: “Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người lao động, tài sản của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp, đơn vị cần xác định phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên, lấy phòng ngừa làm chính; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ: Chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các quy định về công tác này”.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được giao trực tiếp tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, tiếp nhận và giải quyết thủ tục đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác hậu kiểm, giám sát; kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục thiếu sót và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy cần được duy trì thường xuyên. Người đứng đầu cơ sở phải nâng cao trách nhiệm, chủ động rà soát hệ thống điện, thiết bị sản xuất, nguồn nhiệt, nguồn lửa. Đặc biệt, cần bảo đảm hệ thống báo cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả, lối thoát nạn thông thoáng và phương tiện chữa cháy luôn sẵn sàng sử dụng. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy phù hợp với hoạt động của cơ sở.

Xử phạt là biện pháp cần thiết để nâng cao tính răn đe nhưng phòng ngừa mới là giải pháp căn cơ nhằm hạn chế thiệt hại do cháy, nổ. Khi các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành pháp luật và chủ động khắc phục nguy cơ mất an toàn, công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ đạt hiệu quả thiết thực.