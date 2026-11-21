Chủ động phòng ngừa cháy nổ từ lực lượng cơ sở
Ngày 21/11, tại Công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel đã tổ chức Hội thao Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ của lực lượng cơ sở, đồng thời lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-dong-phong-ngua-chay-no-tu-luc-luong-co-so-post676493.antd