Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng ngày 21/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiếp tục xem xét các nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự.Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao, đã trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự.