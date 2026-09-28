Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại khu vực chợ.

Đưa kỹ năng phòng cháy đến cơ sở

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 trực tiếp đến các nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao để tuyên truyền, hướng dẫn.

Từ hàng hóa dễ cháy, thiết bị điện công suất lớn, hệ thống điện xuống cấp, quá tải đến lối thoát nạn bị che chắn, lực lượng phòng cháy chữa cháy hướng dẫn người dân quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra hệ thống điện; sắp xếp hàng hóa; giữ thông thoáng lối thoát và chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai.

Tại chợ Tam Anh, kiến thức được gắn với thực hành, cán bộ, nhân viên và tiểu thương được hướng dẫn an toàn điện, gas, đun nấu, đốt hương, vàng mã thờ cúng và sử dụng bình chữa cháy; sau đó trực tiếp tham gia thực hành xử lý tình huống cháy ki-ốt, báo động, ngắt điện, chữa cháy, cứu người, di chuyển tài sản và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 phối hợp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại THACO Chu Lai.

Tại THACO Chu Lai, những kiến thức ấy tiếp tục được chuyển thành các nội dung thực hành trong Hội thao An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy, qua đó rèn luyện kỹ năng báo động, xử lý cháy, cứu người và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, phát huy phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác tuyên truyền cũng được triển khai tại trường học. Hơn 2.500 học sinh, giáo viên tại các trường: THCS Hoàng Hoa Thám, Phan Bá Phiến, Nguyễn Khuyến và Trần Quý Cáp được hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy và phòng, chống đuối nước thông qua hình thức trực quan, kết hợp lý thuyết với thực hành.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong trường học.

Sau khi được hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, ông Nguyễn Tuấn, chủ tiệm tạp hóa Nguyên Phát (xã Núi Thành) cho biết, nhiều nguy cơ cháy, nổ có thể xuất phát từ chính những việc rất quen thuộc trong sinh hoạt thường ngày như sử dụng điện, sắp xếp hàng hóa hay quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt.

"Điều thiết thực là chúng tôi không chỉ nghe hướng dẫn mà còn thực hành cách sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng xử lý khi có sự cố. Qua đó, tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm phải chủ động bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, gia đình và khách hàng”, ông Tuấn nói.

Nâng cao khả năng phát hiện, xử lý sự cố

Phía sau hình ảnh người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lao nhanh vào hiện trường dập tắt đám cháy là công việc diễn ra âm thầm mỗi ngày: những giờ huấn luyện dưới nắng, kiểm tra từng cuộn vòi, từng thiết bị cứu nạn; những buổi đến nhà dân, trường học, chợ, doanh nghiệp để hướng dẫn kỹ năng phòng cháy; những cuộc kiểm tra lực lượng chữa cháy tại chỗ và rà soát hệ thống truyền tin báo cháy.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 cùng với các lực lượng chức năng cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ tại một vụ cháy.

Công tác phòng ngừa ngày nay còn có sự hỗ trợ của công nghệ khi các doanh nghiệp đầu tư bài bản. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 9 phối hợp Tổng Công ty Gtel khảo sát thực tế thiết bị truyền tin báo cháy tại các cơ sở; kiểm tra kết nối với hệ thống báo cháy, chất lượng đường truyền và khả năng truyền tín hiệu về trung tâm tiếp nhận; đồng thời hướng dẫn khắc phục các trường hợp thiết bị hoạt động chưa ổn định.

Việc phát hiện sớm và truyền tin nhanh góp phần rút ngắn khoảng thời gian từ khi xảy ra sự cố đến khi lực lượng chữa cháy nhận được thông tin.

Lực lượng chức năng tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống cháy nổ.

Từ thực tiễn công tác phòng ngừa, tuyên truyền, huấn luyện, thường trực và xử lý các vụ việc, yêu cầu đặt ra là phải xây dựng thế trận phòng cháy chữa cháy từ cơ sở, trong đó người dân vừa là đối tượng được bảo vệ, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia phòng ngừa.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Mục tiêu không chỉ là chữa cháy nhanh, cứu nạn kịp thời khi sự cố xảy ra, mà quan trọng hơn là giúp người dân, cơ quan, doanh nghiệp nhận diện được nguy cơ, có kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống ban đầu.

"Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng lực lượng tại chỗ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải thường xuyên huấn luyện, duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng, để khi nhân dân cần có thể nhanh chóng có mặt và hoàn thành tốt nhiệm vụ", Thượng tá Nguyễn Xuân Linh cho biết.