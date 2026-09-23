Chủ động phòng ngừa cháy nổ trong ngõ sâu, ngõ hẹp

Chính sách mới cho phép người lao động được giảm trừ tối đa tới 47 triệu đồng mỗi năm cho các chi phí y tế và giáo dục. Nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho người nộp thuế, Thuế TP Hà Nội đã đề nghị các cơ sở giáo dục, khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương lập hóa đơn và bảng kê theo đúng quy định.