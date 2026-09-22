Chủ động phòng ngừa cháy nổ, tai nạn mùa mưa bão

Để chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão, ngày 22-9, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa tại một kho hàng tại phường Tây Nha Trang hồi tháng 7-2026.

Trước hết, mỗi hộ gia đình và cơ sở cần kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện. Cụ thể, đường dây, thiết bị tiêu thụ điện phải được rà soát thường xuyên; aptomat tự động nên lắp riêng theo khu vực hoặc từng tầng. Ổ cắm, đường dây cần đặt cao hơn mức nước ngập dự kiến, tối thiểu 1,5m. Khi nhà bị mưa dột, ngập nước hoặc trước lúc ra khỏi nhà, phải ngắt cầu dao, aptomat tổng. Tuyệt đối không chạm thiết bị điện khi tay chân còn ẩm ướt.

Nguy cơ cháy nổ tại mỗi gia đình cũng cần được loại trừ từ sớm. Người dân không đặt bàn ủi, bếp điện gần vật liệu dễ cháy. Biển quảng cáo, bảng điện tử ngoài trời phải ngắt nguồn khi có gió lớn, dông lốc. Mỗi nhà nên trang bị bình chữa cháy xách tay và nắm vững cách sử dụng. Ở ngoài trời, người dân không leo trèo cột điện, trạm biến áp; không trú mưa dưới chân cột, gốc cây lớn hay hành lang lưới điện cao thế. Nếu phát hiện dây điện đứt rơi xuống đường hoặc vùng nước ngập, không lại gần, không chạm vào; cần cảnh báo người xung quanh và báo ngay ngành điện lực hoặc chính quyền địa phương.

Trước mùa mưa bão, các đơn vị chức năng và người dân nên cắt tỉa cành cây gần nhà, quanh hành lang lưới điện và gia cố mái che, nhà cửa để hạn chế tốc mái, đổ sập.

Khi lưu thông trong điều kiện mưa gió, người điều khiển phương tiện phải quan sát kỹ, giữ tốc độ hợp lý, bật đèn, giữ khoảng cách và đi đúng làn; nên mặc áo mưa bộ gọn, màu sáng hoặc phản quang để dễ nhận diện; không dùng ô khi đi xe máy; hạn chế qua cầu cao lúc gió giật mạnh; tuyệt đối không cố vượt đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở, sụt lún hoặc có cây đổ.

Khi sự cố xảy ra, cần bình tĩnh ngắt nguồn điện nếu có cháy, hô hoán và hướng dẫn mọi người thoát ra nơi an toàn; sử dụng bình chữa cháy và phương tiện tại chỗ để dập lửa, hỗ trợ ban đầu, đồng thời gọi ngay Tổng đài 114 để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ứng cứu. Các cơ quan, đơn vị và người dân cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, ngắt nguồn khi có nguy cơ, giữ khoảng cách an toàn với công trình điện và tuyệt đối không mạo hiểm khi qua khu vực ngập nước để hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.