Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các khu nhà trọ sinh viên

Thực hiện các giải pháp chủ động phòng ngừa cháy, nổ trong thời điểm các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn bắt đầu năm học mới, từ tháng 8 đến hết tháng 9/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (Đội CC&CNCH khu vực số 12) tăng cường kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại các cơ sở nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê trên địa bàn các phường Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng, Định Công, Lĩnh Nam.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn kiểm tra tình trạng hoạt động hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC; điều kiện về lối thoát nạn, hệ thống điện, phương tiện chữa cháy tại chỗ và việc duy trì các điều kiện an toàn trong quá trình hoạt động. Cùng với kiểm tra, CBCS trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, người quản lý nhà trọ và người thuê trọ nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ, từ đó chủ động khắc phục ngay từ cơ sở.

Theo Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 12, hiện đơn vị đang tập trung hướng dẫn chủ cơ sở, người quản lý nhà trọ thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC; chú trọng trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phương tiện PCCC theo quy định tại QCVN 10:2025/BCA, bảo đảm phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động khi có sự cố xảy ra.

Đặc biệt, cán bộ đơn vị hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng chế độ, thời gian kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC. Theo quy định tại Điều 1.5.13 QCVN 10:2025/BCA, một số hệ thống, thiết bị PCCC phải được bảo dưỡng ít nhất một năm một lần; riêng bình chữa cháy phải được bảo dưỡng ít nhất sáu tháng một lần. Việc bảo dưỡng phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Việc kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên có ý nghĩa quan trọng, bởi trong tình huống xảy ra cháy, những phương tiện chữa cháy tại chỗ chính là lực lượng đầu tiên giúp người dân xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn.

Theo chân Đại úy Nguyễn Tiến Đức, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 cùng tổ công tác có mặt tại khu vực phường Định Công, có thể dễ dàng nhận thấy sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong công tác phòng ngừa. Tại các khu nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê, CBCS vừa kiểm tra các trang thiết bị phục vụ chữa cháy, vừa trực tiếp trao đổi với người dân về những nguy cơ cháy, nổ thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày.

Tranh thủ thời gian, Đại úy Nguyễn Tiến Đức tuyên truyền, khuyến cáo người dân, đặc biệt là sinh viên thuê trọ, nâng cao ý thức trong sử dụng điện. “Các bác, anh chị không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn, không tự ý câu mắc, đấu nối điện; thường xuyên kiểm tra dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện và tắt, ngắt các thiết bị không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhằm hạn chế nguy cơ chập, cháy do sự cố điện…” - Đại úy Nguyễn Tiến Đức nhắc nhở.

Đại úy Nguyễn Tiến Đức, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn người dân tại các khu nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê kiểm tra tình trạng hoạt động bình chữa cháy.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hướng dẫn bằng lời, CBCS còn trực tiếp chỉ dẫn người dân cách xử lý các tình huống có thể phát sinh trong thực tế. Những nội dung tưởng như đơn giản như vị trí đặt bình chữa cháy, cách sử dụng bình, cách xử lý khi phát hiện cháy, cách báo cháy và thoát nạn an toàn được hướng dẫn cụ thể để người dân có thể ghi nhớ và áp dụng khi cần thiết.

Sau khi kiểm tra và tuyên truyền, Đại úy Nguyễn Tiến Đức cùng CBCS trong tổ công tác trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng “App Báo cháy 114”. Theo Đại úy Nguyễn Tiến Đức, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng sẽ giúp người dân chủ động tiếp nhận thông tin, cảnh báo và hỗ trợ công tác báo cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Khi có sự cố, việc cung cấp nhanh chóng thông tin về địa điểm, tình hình vụ cháy sẽ góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai phương án xử lý.

Bác Nguyễn Thị Nhàn, tổ 20 Đại Từ, phường Định Công chia sẻ: “Các CBCS Cảnh sát PCCC thường xuyên xuống khu dân cư tuyên truyền, nhắc nhở bà con về công tác PCCC. Mỗi lần được cán bộ hướng dẫn, chúng tôi lại có thêm kiến thức để chủ động phòng tránh. Những việc như kiểm tra ổ điện, tắt các thiết bị khi không sử dụng, để bình chữa cháy ở nơi dễ thấy, dễ lấy tuy đơn giản nhưng nếu được thực hiện thường xuyên sẽ giúp hạn chế nguy cơ xảy ra cháy”.

Theo bác Nhàn, tại các khu vực có nhiều phòng trọ, người dân càng cần nâng cao ý thức, bởi chỉ một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện hoặc đun nấu cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc CBCS Cảnh sát PCCC thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở giúp người dân không chủ quan trong sinh hoạt.

Bác Phạm Văn Lợi, ngõ 236 Đại Từ, phường Định Công cho biết, việc được tuyên truyền trực tiếp rất thiết thực, bởi cán bộ đến tận nơi có thể chỉ ra những điểm người dân còn thiếu hoặc chưa thực hiện đúng để kịp thời khắc phục. Bên cạnh đó, với những khu nhà trọ có đông sinh viên, việc tuyên truyền cần được duy trì thường xuyên, nhất là vào thời điểm đầu năm học khi số lượng người thuê trọ tăng. Mỗi người thuê trọ nếu nắm được kỹ năng PCCC và có ý thức phòng ngừa thì sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Đại úy Nguyễn Tiến Đức, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 12 hướng dẫn người dân tại các khu nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê kiểm tra tình trạng hoạt động bình chữa cháy.

Trong thời điểm sinh viên trở lại các trường đại học, cao đẳng, nhu cầu thuê trọ tăng cao, những biện pháp phòng ngừa được triển khai từ sớm, từ cơ sở sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Quan trọng hơn, qua mỗi buổi kiểm tra, mỗi lần tuyên truyền, người dân được củng cố thêm kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm, để công tác PCCC thực sự trở thành ý thức thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, đơn vị sẽ duy trì công tác kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên, liên tục, từ hệ thống điện, việc bố trí phương tiện chữa cháy đến duy trì lối thoát nạn và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho người thuê trọ. Tuy nhiên, công tác PCCC không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia chủ động của chủ cơ sở, người quản lý nhà trọ và từng người dân. Mỗi người dân cùng nâng cao ý thức, chủ động nhận diện, khắc phục nguy cơ ngay từ nơi mình sinh sống sẽ góp phần xây dựng môi trường an toàn và hình thành ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong cộng đồng.