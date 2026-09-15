Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, chế biến hạt điều

Đặc biệt, quá trình chế biến phát sinh dầu từ vỏ hạt điều. Dầu vỏ hạt điều có thể gây kích ứng mạnh, phỏng, bỏng khi tiếp xúc trực tiếp; dầu ở nhiệt độ cao còn tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nhiệt nghiêm trọng. Khi xảy ra cháy, dầu có thể chảy, tràn, bắn vào người hoặc làm đám cháy diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho người lao động và lực lượng tham gia chữa cháy.

Vụ cháy nhà kho chứa hạt điều nguyên liệu trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 14 khuyến cáo:

Người đứng đầu cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC; quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện và máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất.

Nguyên liệu, thành phẩm, vỏ điều, bao bì và pallet phải được sắp xếp khoa học, cách xa nguồn nhiệt; không để hàng hóa cản trở đường giao thông phục vụ chữa cháy và lối thoát nạn.

Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, máy móc; không để bụi, vỏ điều, dầu điều và phế phẩm tồn đọng, tích tụ tại khu vực sản xuất.

Khu vực có dầu vỏ hạt điều phải được quản lý, thu gom và bảo quản an toàn. Người lao động cần sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với dầu.

Trang bị và thường xuyên kiểm tra phương tiện, hệ thống báo cháy, chữa cháy; duy trì nguồn nước và lực lượng PCCC tại chỗ; tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm cơ sở.

Khi xảy ra cháy, nhanh chóng báo động, gọi 114, tổ chức thoát nạn, ngắt điện khu vực cháy khi bảo đảm an toàn và sử dụng phương tiện chữa cháy phù hợp để xử lý ngay từ ban đầu. Đặc biệt chú ý nguy cơ dầu điều nóng chảy, tràn, bắn gây bỏng; không để người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ cháy, nổ chính là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất an toàn.