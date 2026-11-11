Chủ động phòng ngừa cháy, nổ ngay từ cơ sở

Ngừa cháy, nổ từ những nguy cơ thường gặp

Những ngày đầu tháng 11-2026, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội liên tiếp tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và huấn luyện nghiệp vụ tại nhiều địa bàn. Đối tượng tham gia được mở rộng từ chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh đến lực lượng dân phòng, trưởng thôn, phó trưởng thôn.

Trước đó, ngày 5-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22 phối hợp với UBND xã Trung Giã tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH cho 50 học viên là đại diện các hộ kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Tại đây, học viên được phổ biến những quy định pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người được phân công thực hiện công tác PCCC; đồng thời được hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, trang bị phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Đội CC&CNCH khu vực số 30 hướng dẫn các học viên tại xã Hạ Bằng thao tác thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: HL

Cùng ngày, tại xã Hạ Bằng, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho hơn 300 người làm việc tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Nội dung tập huấn tập trung vào những nguy cơ cháy, nổ thường gặp từ hệ thống điện, thiết bị điện công suất lớn, nguồn lửa, nguồn nhiệt và việc sắp xếp hàng hóa dễ cháy. Đặc biệt, người dân được hướng dẫn bố trí khu vực kinh doanh phù hợp, không để hàng hóa cản trở lối thoát nạn, trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm và chủ động bố trí lối thoát nạn thứ hai.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 hướng dẫn học viên tại Yên Hòa và Cầu Giấy thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy. Ảnh: HL

Trong 2 ngày 4 và 5-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 cũng tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 400 người là chủ cơ sở và người được phân công thực hiện công tác PCCC tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Yên Hòa và Cầu Giấy. Theo thống kê, hai phường hiện có 174 cơ sở kinh doanh có điều kiện và 279 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện quản lý về PCCC&CNCH.

Đáng chú ý, các cơ sở karaoke, quán bar, pub, nhà hàng có sử dụng thiết bị âm thanh tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do đặc thù hoạt động, hệ thống điện và việc tập trung đông người. Vì vậy, việc trang bị kiến thức nhận diện nguy cơ, kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và xây dựng phương án xử lý sự cố có ý nghĩa thiết thực đối với người đứng đầu cũng như người lao động tại các cơ sở.

Chú trọng thực hành, phát huy lực lượng tại chỗ

Điểm chung trong các chương trình tập huấn là chú trọng kết hợp giữa lý thuyết với thực hành. Học viên không chỉ được phổ biến các quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các văn bản hướng dẫn thi hành mà còn trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và cứu người.

Học viên tại xã Trung Giã thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: CACC

Như tại Trung Giã, học viên được hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định. Còn tại Yên Hòa, Cầu Giấy, nội dung thực hành được mở rộng với bình chữa cháy, máy bơm, lăng, vòi chữa cháy và các tình huống thoát nạn, cứu người. Trong khi đó, tại Hạ Bằng, người tham gia được hướng dẫn xử lý đám cháy ban đầu, báo cháy, thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và hỗ trợ người bị nạn.

Thông qua thực hành, học viên có điều kiện làm quen với phương tiện, nắm được các thao tác cơ bản và nâng cao khả năng xử lý khi sự cố xảy ra. Đây cũng là cách giúp hạn chế tâm lý lúng túng, bị động, nhất là trong những phút đầu khi đám cháy mới phát sinh.

Không chỉ tập trung vào các cơ sở kinh doanh, công tác huấn luyện còn hướng tới lực lượng trực tiếp tham gia bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Ngày 7-11, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 19 phối hợp với UBND xã Bát Tràng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 288 học viên là lực lượng dân phòng, trưởng thôn, phó trưởng thôn trên địa bàn.

Tại chương trình, các học viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở dịch vụ; cách kiểm tra, phát hiện những bất cập về an toàn điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; đồng thời được phổ biến phương pháp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng ngừa cháy, nổ.

Đặc biệt, vai trò của lực lượng dân phòng trong thực hiện phương châm “4 tại chỗ” được nhấn mạnh. Đây là lực lượng gần dân, sát địa bàn, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ, huy động nhanh khi xảy ra sự cố và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Việc tổ chức các lớp tuyên truyền, tập huấn với nhiều nhóm đối tượng cho thấy sự chủ động của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong xây dựng thế trận an toàn PCCC từ cơ sở. Thời gian tới, các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình cần duy trì việc kiểm tra hệ thống điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp và bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng.

Khi mỗi người dân có kiến thức, mỗi cơ sở kinh doanh có phương án ứng phó và lực lượng tại chỗ được trang bị kỹ năng nghiệp vụ, nguy cơ cháy, nổ sẽ được kiểm soát tốt hơn. Đây chính là nền tảng quan trọng để chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.