Lãnh đạo xã Mường Nhé kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh quai bị tại cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 540 ca mắc quai bị, riêng tháng 10 xuất hiện 400 trường hợp. Hầu hết chùm ca bệnh được ghi nhận tại các cơ sở giáo dục, cho thấy tốc độ gia tăng đáng lo ngại của dịch bệnh ở trường học.

Trước đó, ngày 4/10, Trạm Y tế xã Nà Hỳ tiếp nhận thông tin từ Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ về việc phát hiện một trường hợp mắc quai bị. Ngay sau khi nhận thông tin, Trạm Y tế xã đã cử cán bộ xuống trường giám sát, hướng dẫn nhà trường theo dõi những trường hợp tiếp xúc gần, thực hiện cách ly người mắc bệnh tại nhà, cấp thuốc điều trị theo chỉ định và vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường học.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan ở mức cao do phần lớn người dân và học sinh chưa tiêm vắc xin phòng quai bị. Trong khi đó, học sinh bán trú thường xuyên ăn, ở, học tập tập trung; các phòng ở bố trí gần nhau, sử dụng chung lối đi và khu vệ sinh; tạo điều kiện thuận lợi để vi rút lây truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh. Thời điểm giao mùa, sức khỏe của trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời tiết.

Đến ngày 26/10, toàn xã Nà Hỳ ghi nhận 12 ca mắc, nghi mắc quai bị, trong đó 2 trường hợp tại điểm chính Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ và 10 trường hợp tại phân hiệu số 1. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu là học sinh khối lớp 1, 4 và 5, trong độ tuổi từ 6 - 10 tuổi.

Cán bộ y tế xã cùng nhân viên nhà trường thăm , động viên học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ mắc quai bị.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và nguy cơ lây lan nhanh, ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo, Trung tâm Y tế đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trạm Y tế xã Nà Hỳ trực tiếp xuống các trường học điều tra, xác minh, lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với học sinh mắc bệnh.

Hướng dẫn các trường hợp mắc quai bị cách ly tại nhà, tại trường học hoặc điều trị tại Trung tâm Y tế tùy theo tình trạng sức khỏe. Đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức khử khuẩn bằng Cloramin B tại phòng ở, phòng học, khuôn viên và nhà vệ sinh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong môi trường sinh hoạt tập trung.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh quai bị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh quai bị xã Nà Hỳ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Cùng với đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ lây lan, ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc và xử lý kịp thời những ổ dịch phát sinh.

Ông Bùi Quang Định, Phó Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ nhấn mạnh: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chúng tôi đã chỉ đạo các thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và cách phòng bệnh; tăng cường theo dõi tại cộng đồng, trường học, kịp thời thông tin các trường hợp nghi mắc bệnh cho cơ sở y tế.

Quai bị là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết đường hô hấp có chứa vi rút. Nguy cơ lây nhiễm bệnh khá cao, vì vậy, việc phát hiện và cách ly sớm có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh.

Trước tình hình số ca mắc quai bị tăng nhanh, ngành Y tế đã tăng cường giám sát, chủ động triển khai các giải pháp ngăn chặn dịch bệnh, nhất là tại địa bàn vùng cao, vùng sâu và những cơ sở giáo dục có học sinh bán trú. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương trong điều tra, giám sát, xử lý ổ dịch; đánh giá nguy cơ và đề xuất biện pháp phòng, chống phù hợp. Đồng thời, tăng cường giám sát tại trường học, khu vực có ca mắc; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, khử khuẩn đúng quy định, tránh lạm dụng phun hóa chất không cần thiết.

Theo ông Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp, đẩy mạnh truyền thông về dấu hiệu nhận biết, đường lây truyền và cách phòng bệnh; hướng dẫn phát hiện sớm, cách ly người mắc bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Địa phương cần phối hợp với cơ sở giáo dục triển khai biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp do phát hiện và xử lý chậm.

Cơ quan chuyên môn phối hợp với nhà trường tổ chức khử khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong môi trường sinh hoạt tập trung.

Ngăn ngừa quai bị bùng phát không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Y tế mà cần sự phối hợp thường xuyên, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và cộng đồng. Khi mỗi người biết nhận diện sớm triệu chứng, chủ động phòng bệnh và xử trí đúng cách khi có trường hợp mắc, nguy cơ lây lan sẽ được kiểm soát tốt. Vì vậy, các trường bán trú vùng cao, giáo viên, nhân viên y tế trường học thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để thông báo cho phụ huynh và cơ sở y tế. Người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, không giấu bệnh, không đưa trẻ đang mắc bệnh đến lớp, đồng thời chủ động thực hiện các khuyến cáo của ngành Y tế.