Chủ động phòng đột quỵ từ cộng đồng: Gần 1.000 người dân Hà Tĩnh được sàng lọc

Ngày 25/10, tại Hà Tĩnh, chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu (Long Châu) cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, nâng cao nhận thức dự phòng và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân.

Chương trình “Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Minh Hiếu)

Người dân được kiểm tra nhiều yếu tố nguy cơ

Người dân tham gia chương trình được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, chỉ số khối cơ thể (BMI), xét nghiệm máu, khám thần kinh, tim mạch, điện tâm đồ, siêu âm mạch cảnh và thực hiện các danh mục kỹ thuật theo kế hoạch chuyên môn.

Sau thăm khám, người dân được đánh giá nguy cơ đột quỵ, tư vấn kiểm soát tăng huyết áp, đường huyết, mỡ máu, thừa cân, béo phì và rung nhĩ; hướng dẫn dinh dưỡng, vận động và theo dõi sức khỏe. Người có chỉ định được cấp thuốc miễn phí theo đơn và nhận quà tặng sức khỏe.

Chương trình còn hướng dẫn sử dụng ứng dụng theo dõi sức khỏe, công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và đồng bộ kết quả khám vào hệ thống quản lý sức khỏe, hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần hỗ trợ theo dõi lâu dài sau sàng lọc.

Người dân được đánh giá nguy cơ và tư vấn kiểm soát các yếu tố nguy cơ đột quỵ. (Ảnh: Minh Hiếu)

Dấu mốc một năm hợp tác phòng, chống đột quỵ

Sự kiện tại Hà Tĩnh đánh dấu một năm triển khai chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026-2030. Khởi động từ tháng 10/2025, chương trình do Cục Phòng bệnh chỉ đạo, với sự đồng hành của Bayer Việt Nam, Long Châu và các đối tác y tế, hướng tới nâng cao nhận thức, tăng cường sàng lọc và quản lý nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng.

Sau một năm, chương trình đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn tại 8 tỉnh, thành phố, với hơn 12.000 người được tiếp cận trực tiếp. Song song đó, hàng triệu người khác được nâng cao kiến thức về tim mạch và đột quỵ thông qua các hoạt động truyền thông, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến.

Ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, cho rằng sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp góp phần đưa kiến thức, dịch vụ sàng lọc và tư vấn sức khỏe đến gần cộng đồng hơn.

“Mỗi người dân được tiếp cận kiến thức chính thống, được tầm soát nguy cơ và tư vấn kịp thời là thêm một bước tiến trong hành trình giảm gánh nặng đột quỵ tại Việt Nam”, ông James Alexander chia sẻ.

Ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam. (Ảnh: Minh Hiếu)

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cho biết, đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ sở y tế và đối tác nhằm mở rộng hoạt động nâng cao nhận thức, tầm soát sớm và tư vấn sức khỏe. Mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc cùng đội ngũ hơn 22.000 nhân sự y tế là nguồn lực giúp đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân.

Ra mắt chuyên đề truyền thông về đột quỵ

Trong khuôn khổ sự kiện, chuyên đề Đột quỵ trên Báo Sức khỏe & Đời sống được ra mắt, chuyên đề thuộc chiến dịch truyền thông “Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, do Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Bayer Việt Nam, các chuyên gia tim mạch, thần kinh và Hội Đột quỵ Hà Nội xây dựng.

Với thông điệp “Đột quỵ - Nhận biết sớm - Hành động nhanh”, chuyên đề tập trung vào nhận biết dấu hiệu và cấp cứu kịp thời; phát hiện, kiểm soát bệnh lý nền; xây dựng lối sống lành mạnh; phục hồi chức năng và phòng ngừa tái phát.

Các nội dung được triển khai qua bài viết chuyên sâu, tọa đàm trực tuyến, video ngắn, infographic và tư vấn cùng chuyên gia; đồng thời lan tỏa trên nền tảng số và mạng lưới nhà thuốc Long Châu.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình tại Hà Tĩnh trao 20 triệu đồng và 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 30 triệu đồng trang thiết bị y tế cho cơ sở y tế địa phương.

Chương trình còn trao tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Minh Hiếu)

Thông qua việc kết nối truyền thông, sàng lọc, tư vấn và theo dõi sau khám, chương trình hướng tới thúc đẩy phòng bệnh chủ động, giúp người dân nhận diện và kiểm soát nguy cơ đột quỵ sớm hơn.