Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh cúm hiệu quả. Ảnh: TTXVN

Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus được phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tại những nơi tập trung đông người, như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Cúm mùa lưu hành quanh năm, nguy cơ tăng khi giao mùa

Theo các chuyên gia y tế, bất kỳ ai cũng có thể mắc cúm mùa, phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần, người có bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch.

Các biến chứng của cúm có thể bao gồm viêm phổi, suy hô hấp và những tình trạng nghiêm trọng khác; ở trẻ em có thể sốt cao đi kèm co giật. Vì vậy, dù đa số người bệnh hồi phục trong khoảng một tuần nhưng không nên chủ quan khi triệu chứng kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường.

Khi người bệnh có những dấu hiệu như sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, mệt mỏi nhiều, ăn uống kém… cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá mức độ bệnh và xử trí kịp thời. Đặc biệt, ở trẻ nhỏ không nên chờ đến khi trẻ khó thở hoặc kiệt sức mới đưa đi khám.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh cúm là bệnh rất thường gặp ở trẻ em Việt Nam, đặc biệt số ca mắc sẽ tăng lên vào những thời điểm giao mùa và thường gặp hơn ở lứa tuổi nhỏ, thông thường là trẻ dưới 5 tuổi. Nhóm trẻ này có sinh hoạt tập trung cùng nhau trong thời gian khá dài trong ngày. Với trẻ mắc cúm, thông thường triệu chứng ban đầu sẽ là sốt cao đột ngột, kèm theo tình trạng viêm long đường hô hấp trên như ho, hắt hơi, sổ mũi. Triệu chứng này có những đặc điểm khác so với cảm lạnh hay các bệnh sốt thông thường khác.

Ở những trường hợp trẻ bị cảm lạnh, thông thường bé chỉ sốt nhẹ, ít có dấu hiệu viêm long đường hô hấp trên và thường chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1 ngày là đã có sự hồi phục, không còn các triệu chứng đó nữa.

Còn với bệnh cúm, các bé sẽ sốt kéo dài trong khoảng trên dưới 3 ngày và kèm theo các dấu hiệu viêm long đường hô hấp trên rất rõ như hắt hơi, chảy mũi, ho. Đây là những triệu chứng giúp chúng ta có thể phân biệt được bệnh cúm với một số bệnh cảm lạnh thông thường.

Người dân chủ động bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa

Bệnh nhân cúm nặng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh tư liệu: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau: Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó. Giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp. Duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe và cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý sử dụng thuốc kháng virus, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

Người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm và khi có triệu chứng bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.