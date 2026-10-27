Chủ động phòng, chống xói lở, tạo nền tảng phát triển du lịch biển bền vững

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình sạt lở khu vực kè biển Bảo Ninh - Ảnh: X.P

Khu vực biển Nhật Lệ và biển Bảo Ninh là những địa điểm chịu tác động thường xuyên của mưa bão, triều cường, sóng lớn và hiện tượng xâm thực, xói lở bờ biển. Tình trạng này có xu hướng diễn biến phức tạp, làm hạ thấp bãi biển, cuốn trôi đất, cát và ảnh hưởng trực tiếp đến các công trình hạ tầng ven biển, an toàn của người, phương tiện và tài sản trong khu vực.

Đặc biệt, qua các đợt mưa bão, sóng biển đã phá vỡ liên kết các cấu kiện bảo vệ mái kè, gây sụt lún, cuốn trôi nền cát, làm hư hỏng tường chắn và các hạng mục bảo vệ bờ.

Mặc dù đã được khắc phục, sửa chữa, nhưng tình trạng hư hỏng vẫn tái diễn qua các mùa mưa bão, phạm vi sạt lở tiếp tục mở rộng và lấn sâu vào bờ.

Đại diện lãnh đạo các ngành chức năng báo cáo tình trạng xâm thực bờ biển Bảo Ninh - Ảnh: X.P

Theo báo cáo của ngành chức năng, tại khu vực biển Nhật Lệ, trước mắt cần thiết phải đầu tư xây dựng mới tuyến kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài khoảng hơn 1,3km. Và về lâu dài, dự kiến đầu tư thêm các tuyến đê giảm sóng và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí dự kiến khoảng 610 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại khu vực biển Bảo Ninh tình trạng xâm thực đã phá vỡ cảnh quan bãi biển, tính từ đường dạo dọc bãi biển đến điểm sạt lở bãi cát chỉ còn khoảng 20m; vực sâu xói lở hơn 5m; chiều dài xói lở trên 350m và có chiều hướng diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến hạ tầng du lịch biển tại khu vực này.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực kè biển Nhật Lệ - Ảnh: X.P

Trước nguy cơ có thể bị mất các bãi tắm dọc theo tuyến phát triển đô thị ven biển Bảo Ninh thì cần phải có giải pháp cấp bách kịp thời, trước mắt cần thiết đầu tư tuyến kè bảo vệ bờ biển khu vực Quảng trường biển Bảo Ninh và vùng lân cận với chiều dài khoảng 2km.

Ngoài ra, để góp phần bảo đảm ổn định lâu dài công trình, dự kiến đầu tư thêm các tuyến đê giảm sóng, tuyến đê ngăn cát và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.700 tỉ đồng.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu các các ngành lập và đề xuất chủ trương chuẩn bị đầu tư khu vực kè biển Nhật Lệ trên cơ sở khảo sát, đánh giá tác động và hiệu quả tổng thể - Ảnh: X.P

Sau khi kiểm tra thực địa tại các khu vực bờ biển bị xâm thực và các điểm kè bị sạt lở, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiên cứu lập và đề xuất chủ trương chuẩn bị đầu tư trên cơ sở khảo sát, đánh giá tác động và hiệu quả tổng thể.

Đồng thời, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, hoặc bố trí nguồn ngân sách tỉnh để triển khai, góp phần chủ động phòng, chống xói lở, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo vệ công trình hạ tầng, từng bước phục hồi cảnh quan, không gian bãi biển và tạo nền tảng phát triển du lịch biển bền vững.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy yều cầu các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ chủ trương chỉnh trang phát triển bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch tuyến đường Trương Pháp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành, địa phương liên quan tăng cường gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, giải thích chủ trương chỉnh trang phát triển bãi biển Nhật Lệ và quy hoạch tuyến đường Trương Pháp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Khẩn trương tìm kiếm địa điểm phù hợp, quy hoạch khu thương mại, dịch vụ để tổ chức đấu giá, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân hết thời hạn thuê đất tại khu vực bãi tắm Nhật Lệ 2 chuyển đổi địa điểm kinh doanh và ổn định sinh kế.