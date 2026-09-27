Chủ động phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ quản lý xuất nhập cảnh

Nằm ở dải đất ven biển cực Nam Trung bộ, tỉnh Khánh Hòa không chỉ là một trong những điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn là nơi thu hút đầu tư nhiều dự án kinh tế lớn.

Du khách trong và ngoài nước đến vùng đất này trên huyết mạch giao thông quốc lộ 1A, cao tốc Bắc – Nam, đường sắt xuyên Việt, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và Cảng quốc tế Cam Ranh. Trong đó, NNN lưu trú, hoạt động tại địa phương ngày càng gia tăng, đa dạng mục đích và không chỉ là người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, mà đã mở rộng đến Liên minh châu Âu, Mỹ, Kyrgyz, Kazakhstan, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Uzbekistan, Singapore, Belarus…

Đại tá Tô Bích Ngọc, Trưởng Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa cùng tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an trao đổi thông tin với Cảnh sát Nga trước khi chuyển giao hai đối tượng bị truy nã đỏ.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Tô Bích Ngọc, Trưởng Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, bên cạnh những thuận lợi về phát triển du lịch, kinh tế khi số lượng du khách, nhà đầu tư quốc tế tăng trưởng; một số vấn đề phát sinh với nhiều thử thách mới trong công tác quản lý NNN trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT). Thực tế đã có một số NNN phạm tội xuyên quốc gia đang bị các nước truy lùng, bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ đã “núp bóng” du khách quốc tế, nhà đầu tư đến Khánh Hòa “ẩn mình” trong hành trình lẩn trốn bằng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu về ANTT.

Cán bộ Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa hướng dẫn du khách quốc tế sử dụng "Hệ thống FRF - Phần mềm quản lý và dự báo rủi ro vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Để nâng cao hiệu quả quản lý NNN, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm trong lĩnh vực XNC, góp phần bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; sau hơn một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa luôn siết chặt kỷ cương, kỷ luật công tác; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thực thi hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nổi bật nhất là đã lật tẩy hành tung nhiều đối tượng tội phạm xuyên quốc gia.

Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cơ quan chức năng tiến hành trục xuất đối tượng Omokeev Ulukbek, quốc tịch Kyrgyzstan tại sân bay Cam Ranh.

Theo thống kê trong 9 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 3,3 triệu lượt NNN lưu trú tại hàng trăm cơ sở lưu trú trên địa bàn Khánh Hòa, tăng hơn 123% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhất là người Hàn Quốc với hơn 1,2 triệu lượt, người Nga gần 1 triệu lượt và người Trung Quốc gần 400.000 lượt…

CBCS Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài.

Ngoài việc nắm chắc tình hình, chủ động rà soát, kiểm tra NNN cư trú và hoạt động tại địa phương, trong thời gian qua, Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác QLXNC. Bên cạnh việc kết nối đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường “làm sạch địa bàn” về công tác XNC của NNN, đơn vị đã triển khai sâu rộng hệ thống phần mềm dùng chung khai báo tạm trú cho NNN và công dân Việt Nam, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở lưu trú thực hiện trên cùng một nền tảng số.

Tổ công tác phối hợp giữa Cục QLXNC - Bộ Công an và Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, hướng dẫn công tác khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

Mặt khác, đơn vị còn phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng “Hệ thống FRF - Phần mềm quản lý và dự báo rủi ro vi phạm pháp luật, tội phạm quốc tế của NNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và “Trợ lý ảo du lịch Khánh Hòa - Khanh Hoa Travel Assistance”, do hai nhóm tác giả Công an tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu xây dựng. Trong đó, phần mềm thứ nhất hỗ trợ kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp NNN đang bị truy nã, khai báo trùng lặp nhiều nơi, thay đổi cơ sở lưu trú bất thường, nhập cảnh mục đích du lịch nhưng lại hành nghề, hoạt động kinh doanh “chui”, cố tình cư trú quá hạn. Phần mềm thứ hai hỗ trợ du khách quốc tế tiếp cận các thông tin cần thiết, nhận được sự hỗ trợ đa ngôn ngữ, hướng dẫn về pháp luật, kỹ năng bảo đảm an toàn và nhanh chóng kết nối với cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố…

Tổ công tác phối hợp giữa Cục QLXNC - Bộ Công an và Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công tác khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại một chung cư ở phường Bắc Nha Trang.

Từ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong 9 tháng qua Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời phát hiện 272 trường hợp NNN tạm trú quá hạn, 41 trường hợp hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh và 116 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho NNN. Đặc biệt là đã phát hiện, bắt giữ 7 NNN lẩn trốn lệnh truy nã đỏ của Interpol và 5 NNN đang bị Cảnh sát Hàn Quốc, Trung Quốc truy nã.

Nổi bật là cuối tháng 10/2025, Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ đối tượng Omokeev Ulukbek - quốc tịch Kyrgyzstan, là tội phạm quốc tế bị truy nã đỏ của Interpol về hành vi mua bán, vận chuyển khoảng 670kg heroin từ Afghanistan để chuyển đến Cộng hòa Liên bang Đức dưới vỏ bọc “lô hàng bánh kẹo”. Gần đây nhất trong tháng 8 và 9/2026, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Xu Pinfan, Xu Pindi - quốc tịch Trung Quốc và 2 đối tượng Sedov Vladimir, Morozov Dmitrii – quốc tịch Nga đang bị Cảnh sát quốc gia nơi cư trú truy nã…

Theo Đại tá Tô Bích Ngọc, kết quả đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia đã bị phát hiện, bắt giữ tại Khánh Hòa cho thấy, các đối tượng sử dụng hộ chiếu có số khác với thông tin trong lệnh truy nã để xin thị thực điện tử hoặc lợi dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam; liên tục thay đổi nơi lưu trú hoặc ở cùng NNN khác đứng tên khai báo tạm trú để né tránh tầm kiểm soát của cơ quan chức trách…

Trong khi đó các cơ sở lưu trú thiếu trách nhiệm kiểm tra thông tin hộ chiếu, thị thực, kiểm soát số người hoặc không chấp hành nghiêm túc việc khai báo NNN tạm trú, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi phạm pháp mới.

Tuy nhiên, những thủ đoạn nêu trên của tội phạm xuyên quốc gia và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của NNN tại Khánh Hòa đã bị Phòng QLXNC cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam và điều ước hoặc thông lệ quốc tế.

Những nỗ lực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia từ công tác QLXNC ở Khánh Hòa đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa; xây dựng Khánh Hòa thật sự là điểm đến du lịch và đầu tư kinh tế an toàn, văn minh, thân thiện, phục vụ hiệu quả yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Cán bộ Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa tận tình hướng dẫn du khách quét mã QR để sử dụng phần “Trợ lý ảo du lịch Khánh Hòa”.

9 tháng đầu năm 2026, Phòng QLXNC Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử lý 359 vụ việc vi phạm hành chính trên lĩnh vực XNC. Trong số đó có 22 doanh nghiệp, 130 cơ sở lưu trú, 476 NNN và 10 công dân Việt Nam. Điển hình là đã phát hiện, xử lý và trục xuất 14 NNN nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, nhưng lại làm việc tại một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Cũng trên lĩnh vực XNC, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Khánh Hòa cũng đã phát hiện xử lý 178 vụ việc vi phạm hành chính, trong đó có 13 cơ sở lưu trú là tổ chức doanh nghiệp và 165 cơ sở lưu trú là hộ kinh doanh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong thời gian qua hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng mạnh. 9 tháng đầu năm 2026 đã đón hơn 20,4 triệu lượt du khách, trong đó có hơn 7,1 triệu du khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 69.951 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng gần 46% tổng số du khách, tăng hơn 69% khách quốc tế và tăng 21% doanh thu.