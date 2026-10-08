Chủ động phòng, chống thiên tai trên biển

Cùng với kiểm tra, nhắc nhở ngư dân chấp hành các quy định bảo đảm an toàn khi hoạt động trên biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên huấn luyện phương án xử lý tình huống, cứu người bị nạn, sử dụng phao cứu sinh và thực hành hô hấp nhân tạo.

Kiểm tra, nhắc nhở ngư dân bảo đảm an toàn

Tại khu vực cửa biển, Ðồn Biên phòng Gành Hào duy trì các tổ, đội tuần tra bằng phương tiện chuyên dụng, chủ động kiểm soát hoạt động của tàu cá. Cán bộ, chiến sĩ kết hợp tuần tra với tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động tránh trú khi có tình huống nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Gành Hào tuần tra tại cửa biển, nhắc nhở ngư dân bảo đảm an toàn khi ra khơi.

Trên các phương tiện tàu cá neo đậu, ra vào cửa biển, cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra dụng cụ phục vụ công tác bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Những trang thiết bị như: phao cứu sinh, áo phao và phương tiện hỗ trợ thoát hiểm được lực lượng chức năng nhắc nhở ngư dân kiểm tra thường xuyên, bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng khi có sự cố.

Ngoài ra, lực lượng còn trực tiếp hướng dẫn ngư dân cách sử dụng áo phao đúng quy định. Từ việc mặc áo, điều chỉnh dây đai đến cách giữ bình tĩnh và sử dụng áo phao khi rơi xuống nước đều được hướng dẫn cụ thể. Ðây là kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xảy ra sự cố bất ngờ, nhất là trong điều kiện sóng lớn, gió mạnh hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Ðồng thời, vận động ngư dân hình thành thói quen mặc áo phao khi cần thiết và luôn chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu sinh trước mỗi chuyến biển.

Ông Ðặng Quốc Thuỳ, chủ tàu cá Ấp 1, xã Gành Hào, cho biết: “Lực lượng biên phòng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giúp ngư dân nâng cao hơn ý thức bảo đảm an toàn. Khi ra biển, ngoài chuẩn bị nhiên liệu, ngư cụ và các nhu yếu phẩm, chủ tàu phải quan tâm đến phao cứu sinh, áo phao và các thiết bị cần thiết để chủ động xử lý nếu xảy ra sự cố”.

Huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng cứu nạn

Ðồn Biên phòng Gành Hào thường xuyên tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ các nội dung liên quan đến phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các nội dung được xây dựng theo hướng sát thực tế, giúp bộ đội xử lý nhanh khi có tình huống xảy ra trên biển.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị triển khai tình huống giả định ngư dân gặp nạn trên biển, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xác định vị trí người bị nạn, tổ chức tiếp cận và triển khai các phương án cứu hộ phù hợp. Qua từng tình huống, bộ đội được rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý thông tin, sử dụng phương tiện và trang thiết bị cứu sinh, bảo đảm việc cứu người được thực hiện nhanh chóng, an toàn.

Công tác huấn luyện tình huống cứu người gặp nạn trên biển được cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện thường xuyên.

Một nội dung được chú trọng là hướng dẫn kỹ thuật ném phao cứu sinh cho người gặp nạn. Cán bộ, chiến sĩ thực hành thao tác chuẩn bị phao, lựa chọn hướng ném phù hợp, bảo đảm phao tiếp cận gần người bị nạn nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn cho người cứu hộ. Bên cạnh đó, bộ đội được thực hành các phương án tiếp cận, đưa người gặp nạn lên phương tiện và sơ cứu ban đầu.

Trong tình huống người bị nạn có dấu hiệu ngừng thở hoặc mất ý thức, cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện thực hiện các bước kiểm tra tình trạng nạn nhân, đưa nạn nhân ra vị trí an toàn và tiến hành hô hấp nhân tạo theo quy trình. Ðây là kỹ năng quan trọng trong cứu nạn, cứu hộ bởi thời gian xử lý ban đầu có ý nghĩa lớn đối với khả năng sống còn của người gặp nạn.

Trung tá Nguyễn Văn Nguyện, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Gành Hào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, thông tin: “Ðơn vị xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có kỹ năng và khả năng xử lý tình huống tốt. Vì vậy, đơn vị chú trọng huấn luyện sát với điều kiện thực tế, từ sử dụng phương tiện chuyên dụng, phao cứu sinh đến các kỹ thuật cứu người và sơ cứu ban đầu”.

Từ công tác tuần tra, kiểm tra phương tiện đến huấn luyện cứu nạn, cứu hộ, Ðồn Biên phòng Gành Hào đang từng bước nâng cao khả năng chủ động ứng phó với thiên tai và sự cố trên biển. Sự chủ động của lực lượng biên phòng cùng ý thức chấp hành của ngư dân sẽ tạo nên thế trận an toàn, giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, đồng thời giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biển.