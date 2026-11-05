Chủ động phòng, chống thiên tai, bảo đảm giao thông đường bộ an toàn, thông suốt

Mưa lớn gây sạt lở ta-luy dương và nước lũ cuốn trôi một phần nền đường trên tuyến đường Trường Sơn Đông hồi tháng 11/2025

Thực hiện Nghị quyết số 312/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 17171/BXD-VT&ATGT ngày 27/10/2026, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 7483/CĐBVN-TCGT, yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên hệ thống Quốc lộ, đường cao tốc.

Ngày 5/11, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đường bộ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai phương án ứng phó thiên tai theo Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 14/5/2026 của Bộ Xây dựng.

Các đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa bão trên các tuyến đường được giao quản lý; xác định những vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, máy móc theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ giờ đầu và tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được huy động.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra tại các vị trí ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực thường xuyên ngập sâu, mái ta-luy cao và những nơi có nguy cơ sạt lở. Tại các điểm nguy hiểm, phải bố trí lực lượng cảnh giới, lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn, tổ chức điều tiết giao thông từ xa; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông khi chưa bảo đảm an toàn. Các đơn vị đồng thời phối hợp chính quyền địa phương triển khai sơ tán người dân khi cần thiết.

Khi xảy ra sạt lở, hư hỏng công trình gây ách tắc, chia cắt giao thông, các đơn vị phải huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất. Trường hợp chưa thể khôi phục lưu thông, cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến liền kề để tổ chức phân luồng, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đối với các dự án đang thi công trên tuyến đường khai thác, Cục yêu cầu ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm phương án phòng, chống thiên tai theo Điều 7 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD. Quá trình thi công phải bảo đảm thoát nước, không gây cản trở dòng chảy dẫn đến ngập úng, sạt lở; đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. Khi xảy ra sự cố, cần báo cáo ngay Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam qua đường dây nóng để kịp thời chỉ đạo xử lý.