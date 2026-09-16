Chủ động phòng, chống sạt lở do mưa lớn

Mặc dù không nằm trong vùng được cảnh báo nguy cơ sạt lở cao, nhưng với địa hình đồi dốc, nền đất yếu, cùng lượng mưa lớn kéo dài từ đêm 15/9, khu vực taluy thuộc tổ dân phố 10, phường Yên Bái tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Gia đình anh Nguyễn Quang Du, tổ dân phố 10, phường Yên Bái luôn chủ động di dời mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Với độ cao gần 100 m và từng xảy ra sạt lở vào năm 2024, khu vực taluy này đã được chính quyền địa phương và người dân chủ động khắc phục, đánh giật cấp. Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân vẫn không khỏi lo lắng.

Anh Nguyễn Quang Du, tổ dân phố 10, chia sẻ: “Chúng tôi sống ở đây gần 20 năm, qua những vụ sạt lở mới thấy thiên nhiên khắc nghiệt. Người dân ở đây luôn chủ động, nếu mưa to kéo dài vài ngày thì sẽ di chuyển đến nơi khác để bảo đảm an toàn”.

Tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, công tác kiểm tra, rà soát được thực hiện thường xuyên. Các thôn, tổ tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan; đồng thời sẵn sàng di chuyển người và tài sản khi có yêu cầu.

Với người dân vùng cao, phòng tránh sạt lở không chỉ là việc của chính quyền mà còn cần sự chủ động của mỗi gia đình.

Bà Lò Thị Phong, thôn Bản Lìu, xã Hạnh Phúc, cho biết: “Gia đình ở khu vực có nguy cơ sạt lở nên mỗi khi trời mưa đều được lãnh đạo xã và thôn đến nhắc nhở di dời để tránh nguy hiểm. Gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của địa phương”.

Xã Hạnh Phúc tăng cường kiểm tra, rà soát, tuyên truyền người dân chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ.

Theo ông Giàng A Súa - Phó Chủ tịch UBND xã Hạnh Phúc, qua rà soát, toàn xã có 181 hộ dân có nguy cơ sạt lở, 29 hộ có nguy cơ ngập lụt và 17 hộ nằm trong diện có nguy cơ lũ quét.

Xác định phòng là chính, xã Hạnh Phúc duy trì phương châm chủ động từ sớm, từ xa; thường xuyên nắm tình hình tại cơ sở, nhất là những vị trí có nguy cơ sạt trượt để kịp thời cảnh báo và xử lý khi có tình huống phát sinh.

Các tổ xung kích cộng đồng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phòng, chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”; đồng thời vận động các hộ ở khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất kịp thời di dời đến nơi an toàn khi cần thiết.

9 hộ dân ở phường Cầu Thia phải di dời khỏi nơi ở do nguy cơ sạt lở cao. Ảnh CTV

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh ghi nhận 7 nhà dân bị thiệt hại do sạt lở đất, gồm: 1 nhà tại xã Văn Chấn, 3 nhà tại xã Phình Hồ, 1 nhà tại xã Hạnh Phúc và 2 nhà tại phường Cầu Thia. Có 9 hộ dân ở phường Cầu Thia phải di dời, sơ tán.

Một số công trình hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng với khoảng 1.780 m³ đất, đá và hàng trăm mét khối đất, bùn tràn xuống rãnh dọc. Tổng thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực taluy có nguy cơ sạt trượt, đe dọa an toàn của người dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai cấp tỉnh và các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ.

Trong điều kiện địa hình phức tạp, mưa lớn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ sự vào cuộc của chính quyền đến ý thức chủ động của mỗi người dân, các địa phương đang từng bước xây dựng thế chủ động trước thiên tai, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.