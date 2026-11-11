Chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại bảo vệ cây trồng

Người dân ở tỉnh Bắc Ninh chăm sóc cây vụ đông. (ẢNH: Anh Thư)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại, kèm theo nguy cơ xuất hiện băng giá. Để bảo đảm an toàn và hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án phòng, chống rét kịp thời.

Đồng thời, các cơ quan chuyên môn cần bám sát đồng ruộng, làm tốt công tác dự tính, dự báo diễn biến sinh vật gây hại để có biện pháp phòng trừ hiệu quả; tăng cường kiểm tra thị trường buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào cho sản xuất.

Chăm sóc rau màu vụ đông, bảo đảm nguồn cung dịp Tết

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đối với sản xuất rau màu, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc tốt diện tích vụ đông. Trong đó, cần tưới đủ ẩm, hạn chế bón đạm muộn cho nhóm cây lấy củ, quả; tăng cường bón phân lân, kali giúp cây cứng cáp, nâng cao khả năng chống chịu rét và thúc đẩy quá trình tích lũy chất khô vào củ, hạt. Các diện tích cây vụ đông đã đến thời kỳ thu hoạch cần tập trung thu hoạch sớm để bảo đảm năng suất và chất lượng.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đối với sản xuất rau màu, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo nông dân chăm sóc tốt diện tích vụ đông. Trong đó, cần tưới đủ ẩm, hạn chế bón đạm muộn cho nhóm cây lấy củ, quả; tăng cường bón phân lân, kali giúp cây cứng cáp, nâng cao khả năng chống chịu rét và thúc đẩy quá trình tích lũy chất khô vào củ, hạt. Các diện tích cây vụ đông đã đến thời kỳ thu hoạch cần tập trung thu hoạch sớm để bảo đảm năng suất và chất lượng.

Bên cạnh đó, tiếp tục xuống giống và chăm sóc cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt là nhóm khoai tây, rau ăn lá và rau ăn củ ôn đới. Với diện tích rau trên đất chuyên màu đã thu hoạch, nhà nông cần khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, làm đất và chuẩn bị hạt giống bảo đảm chất lượng để gieo trồng ngay trên diện tích mới thu hoạch càng sớm càng tốt; qua đó bảo đảm nguồn cung rau xanh cho thị trường, nhất là dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Bảo vệ vườn cây lâu năm và chuẩn bị gieo cấy lúa đông xuân

Theo Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Dương Đức Huy, tại những vườn cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, địa phương cần khuyến cáo nhà nông áp dụng kịp thời các biện pháp bảo vệ như tủ gốc giữ ấm. Khi có tuyết, sương muối, cần che phủ cho cây mới trồng hoặc bao tán bằng túi nilon; đồng thời chuẩn bị sẵn giống để trồng dặm đối với diện tích cây bị chết khi thời tiết ấm lên vào mùa xuân.

Với các vườn cây thời kỳ kinh doanh, tiến hành sử dụng tàn dư hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp để tủ gốc, giữ ấm và giữ ẩm. Khi dự báo có sương muối, rét đậm, rét hại, những nơi có điều kiện nên tiến hành tưới nước, hun khói đầu hướng gió để giảm thiểu tác hại.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, riêng cây cao-su, cần điều chỉnh lượng phân bón đợt cuối trước mùa đông theo hướng tăng cường kali, giảm NPK nhằm tăng sức chịu rét. Đối với cà-phê chè, chú trọng sử dụng phân bón phù hợp nhằm phục hồi vườn cây sau thu hoạch, bảo đảm dinh dưỡng cho giai đoạn ra hoa, đậu quả niên vụ mới; hướng dẫn người dân trồng bổ sung cây che bóng, chắn gió tầng cao, tầng thấp theo đúng quy trình kỹ thuật.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, riêng cây cao-su, cần điều chỉnh lượng phân bón đợt cuối trước mùa đông theo hướng tăng cường kali, giảm NPK nhằm tăng sức chịu rét. Đối với cà-phê chè, chú trọng sử dụng phân bón phù hợp nhằm phục hồi vườn cây sau thu hoạch, bảo đảm dinh dưỡng cho giai đoạn ra hoa, đậu quả niên vụ mới; hướng dẫn người dân trồng bổ sung cây che bóng, chắn gió tầng cao, tầng thấp theo đúng quy trình kỹ thuật.

Đối với diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả bị thiệt hại do băng tuyết nặng (có hiện tượng cháy lá, khô cành), cần tiến hành cắt bỏ phần bị chết. Lưu ý nên sử dụng cưa, không dùng dao chặt; cưa vát dưới phần bị chết 15-20cm đối với mức độ nặng và 5-10cm đối với mức độ nhẹ, đồng thời kết hợp tủ gốc giữ ấm.

Đến mùa xuân, sau khi cành ra lộc một đến hai tháng, tiến hành tỉa chồi (chỉ giữ lại 4-5 chồi to khỏe phân bố đều quanh gốc; khi chồi cao 20-30cm, tiếp tục định chồi giữ lại một đến hai chồi tốt nhất để tạo thân mới). Thường xuyên vặt bỏ các chồi ra sau để tập trung dinh dưỡng nuôi thân mới và tiếp tục chăm bón phục hồi vườn cây.

Về sản xuất lúa vụ đông xuân 2026-2027, các địa phương cần chuẩn bị tốt nhất điều kiện làm đất, nguồn nước tưới và vật tư (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) để khẩn trương gieo cấy tập trung các trà lúa đông xuân đúng lịch thời vụ phù hợp với từng vùng khi có đủ nguồn nước và thời tiết thuận lợi.