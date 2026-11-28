Hợp tác xã (HTX) Hà Cường, thôn Việt Trung, xã Nam Trạch, đang nuôi 15 con hươu đực và 5 con hươu cái. Hiện số hươu đực đang vào mùa thu hoạch nhung. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn thời tiết bước sang mùa đông với nhiều đợt mưa rét kéo dài.

Người chăn nuôi dùng đèn sưởi ấm cho đàn gà trong mùa đông - Ảnh: P.V

Để chủ động phòng, chống rét cho đàn hươu, anh Lê Thế Cường, đại diện HTX Hà Cường chia sẻ: “Cũng giống như trâu, bò, hươu có khả năng chịu rét khá tốt nhờ bộ lông dày giữ nhiệt vào mùa đông. Tuy nhiên, khi nhiệt độ hạ xuống thấp hoặc gió lạnh, mưa ẩm kéo dài, sức khỏe của hươu cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu không được bảo vệ. Do đó, để chủ động phòng, chống rét cho đàn hươu, ngay khi thời tiết chuyển lạnh, HTX đã triển khai các biện pháp che chắn chuồng trại, tránh gió lạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng làm dày lớp đệm lót sinh học trong chuồng từ 10cm lên 20cm để giữ ấm cho đàn hươu”.

Với nhiều năm kinh nghiệm của người chăn nuôi và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các ngành chức năng, địa phương, các trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản đã chủ động phương án phòng, chống rét cho đàn vật nuôi trong mùa đông năm nay.

Chuồng trại được che chắn, tránh gió lùa, giúp giữ ấm cho đàn bò - Ảnh: P.V

Thượng Trạch là xã miền núi, địa hình phức tạp, nhiều bản nằm xa trung tâm; mùa đông thường xuất hiện rét đậm, rét hại, sương muối, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh trưởng của đàn gia súc. Tổng đàn trâu, bò trên địa bàn xã hiện có khoảng 1.655 con. Chăn nuôi chủ yếu theo hình thức hộ gia đình, quy mô nhỏ lẻ; một số hộ còn tập quán chăn thả tự do, chưa quan tâm đúng mức đến việc làm chuồng trại, dự trữ thức ăn và chăm sóc gia súc trong mùa lạnh.

Theo dự báo thời tiết trong thời gian tới, có khả năng tiếp tục xuất hiện các đợt không khí lạnh, nền nhiệt độ giảm, kèm theo mưa rét, đặc biệt tại các khu vực vùng núi cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sức đề kháng của đàn trâu, bò và các loại vật nuôi khác. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi, UBND xã Thượng Trạch đã ban hành kế hoạch phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn trâu, bò trên địa bàn xã.

Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch Hồ Ngọc Thanh cho biết: “Trong kế hoạch, chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn trâu, bò, như: Gia cố chuồng trại, sử dụng bạt, phên, vật liệu có sẵn để che chắn xung quanh chuồng, bảo đảm kín gió, nền không bị nước đọng; vận động các hộ chủ động dự trữ thức ăn rơm, cỏ khô, phụ phẩm nông nghiệp…cho vật nuôi; không chăn thả trâu, bò khi nhiệt độ xuống thấp dưới 12oC… Xã cũng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngoài hướng dẫn các giải pháp phòng, ngừa, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cũng được xã chú trọng triển khai thường xuyên, nghiêm túc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân”.

Công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi được xã Thượng Trạch quan tâm thực hiện - Ảnh: P.V

Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến ngày 20/11/2026, toàn tỉnh ước tổng đàn trâu có 45.160 con, đạt 100,4%/kế hoạch (KH) tăng trưởng; đàn bò 139.600 con, đạt 101,5%/KH tăng trưởng; đàn lợn 482.194 con, đạt 89,29%/KH tăng trưởng; đàn gia cầm 10.415.900 con, đạt 97,16%/KH tăng trưởng. Chăn nuôi là nguồn cung thực phẩm, đồng thời tạo sinh kế, thu nhập quan trọng cho nhiều hộ gia đình. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể khiến vật nuôi suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, xu thế chung không khí lạnh năm nay yếu hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cập nhật các bản tin dự báo ngắn hạn, nhất là khi xuất hiện những đợt không khí lạnh có khả năng gây giảm nhiệt nhanh nhằm chủ động các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trần Công Tám cho biết, để chủ động phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 11152/SNNMT-CNTY, ngày 25/11/2026 về việc chủ động phòng, chống đói, rét cho vật nuôi vụ Đông-Xuân 2026-2027.

Dự trữ thức ăn là một trong những biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi - Ảnh: P.V

Chi cục phối hợp với chính quyền các xã, phường, đặc khu bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Cụ thể, về chuồng trại, cần gia cố cho vật nuôi trước khi vào vụ Đông-Xuân 2026-2027 để bảo đảm phòng, chống rét. Cùng với việc che chắn tránh gió lùa, chuồng phải luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng các nguyên vật liệu sẵn có, phù hợp tại địa phương. Người chăn nuôi có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt sưởi cho gia súc trong chuồng bằng trấu, mùn cưa, than củi...

Người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, thông báo của chính quyền địa phương để bảo vệ tốt đàn gia súc. Đối với những hộ chăn thả gia súc trong rừng phải thực hiện việc di chuyển đàn vật nuôi về nhốt tại chuồng hoặc đến nơi kín gió, bảo đảm cho đàn gia súc tránh rét. Người chăn nuôi trâu, bò ở miền núi có thể di chuyển đàn vật nuôi từ vùng cao xuống vùng thấp để tránh rét; không chăn, thả, không cho trâu, bò làm việc khi xảy ra rét đậm, rét hại.

Bên cạnh đó, cần chủ động dự trữ, bảo quản thức ăn thô xanh cũng như thức ăn tinh cho gia súc để bảo đảm đủ thức ăn cho vật nuôi trong vụ Đông-Xuân. Việc cung cấp đủ thức ăn những ngày giá, rét giúp vật nuôi có nhiều năng lượng để chống rét tốt hơn.

Cùng với hướng dẫn bà con công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cũng quan tâm các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi. Ngoài các bệnh tiêm phòng bắt buộc theo quy định, chi cục cũng khuyến cáo người chăn nuôi tiêm bổ sung các bệnh khác cho vật nuôi, như: suyễn, viêm phổi màng phổi, tai xanh… Việc tiêm phòng vắc xin sẽ giúp bảo hộ cho đàn gia súc, gia cầm và duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên để phòng bệnh, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước do dịch bệnh gây ra.