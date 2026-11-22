Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IV đẩy mạnh nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tăng cường đấu tranh phòng, ngừa ma túy

Chủ động phòng chống

Quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Hưng Yên, Chi cục Hải quan khu vực IV hiện có 11 đơn vị trực thuộc, trong đó 5 đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu. Với 46 khu công nghiệp và 76 cụm công nghiệp, địa bàn quản lý có quy mô sản xuất, giao thương lớn, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thường xuyên, liên tục. Đây vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, giám sát hải quan, nhất là phòng ngừa nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động thương mại.

Trong 10 tháng năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IV đã tiếp nhận trên 1,4 triệu tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 93,94 tỷ USD, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô hàng hóa lớn, số lượng doanh nghiệp đông, chủng loại hàng hóa đa dạng khiến công tác kiểm soát không thể chỉ dựa vào kiểm tra trực tiếp mà cần được tổ chức khoa học, có trọng tâm, trọng điểm.

Hải quan khu vực IV tăng cường kiểm hóa

Đặc biệt, địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực IV nằm sâu trong nội địa, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, gia công cho thương nhân nước ngoài và doanh nghiệp chế xuất. Bên cạnh nguy cơ tiềm ẩn ma túy có thể bị lợi dụng cất giấu trong nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, công tác quản lý tiền chất ma túy cũng là nhiệm vụ quan trọng. Đây là những hóa chất có thể được sử dụng hợp pháp trong công nghiệp, dược phẩm, nghiên cứu, nhưng đồng thời có khả năng bị lợi dụng để điều chế, sản xuất ma túy nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Nhận diện rõ đặc thù địa bàn, Hải quan khu vực IV xác định phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh khi phát hiện vi phạm mà phải bắt đầu từ công tác phòng ngừa, đánh giá nguy cơ, kiểm soát hàng hóa và quản lý doanh nghiệp ngay trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Hải quan khu vực IV đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động

Theo đó, lực lượng Hải quan chú trọng thu thập, phân tích thông tin về doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu; đánh giá rủi ro đối với từng lĩnh vực, mặt hàng và đối tượng; lựa chọn các lô hàng có dấu hiệu bất thường để kiểm tra. Những cảnh báo về tuyến vận chuyển, phương thức, thủ đoạn cất giấu ma túy và các loại ma túy mới xuất hiện cũng được thường xuyên cập nhật, phục vụ công tác nghiệp vụ.

Anh Nguyễn Duy Ninh, Công chức Hải quan Hà Nam, Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết: “Đối với công tác kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, mỗi cán bộ, công chức Hải quan phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình nghiệp vụ và không chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chúng tôi chú trọng kiểm tra có trọng điểm, kết hợp phân tích thông tin, nhận diện rủi ro với sử dụng các phương tiện hỗ trợ chuyên dụng, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm cũng giúp cán bộ nâng cao năng lực xử lý tình huống trong thực tiễn.”

Không chỉ dựa vào kinh nghiệm và sự cảnh giác của đội ngũ cán bộ chuyên trách, công tác kiểm soát ma túy tại Hải quan khu vực IV còn được hỗ trợ bởi các trang thiết bị chuyên dụng. Máy ngửi phát hiện ma túy, bộ kit thử được sử dụng trong quá trình kiểm tra xác suất hoặc kiểm tra những lô hàng có nghi vấn, góp phần nâng cao khả năng phát hiện, nhận diện chất ma túy.

Cùng với đó, lực lượng chuyên trách được quan tâm tập huấn, cập nhật kiến thức về các loại ma túy mới, phương thức cất giấu, vận chuyển trái phép và kỹ năng xử lý tình huống. Việc kết hợp giữa năng lực nghiệp vụ, thông tin cảnh báo và trang thiết bị hỗ trợ từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát.

Kiểm soát chặt tiền chất, ngăn ngừa nguy cơ

Một trong những nhiệm vụ đặc thù của Hải quan khu vực IV là quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục tiền chất ma túy phải kiểm soát. Khác với ma túy thành phẩm, tiền chất được cấp phép nhập khẩu để phục vụ các hoạt động sản xuất công nghiệp hợp pháp. Tuy nhiên, nếu bị thất thoát hoặc sử dụng sai mục đích, những hóa chất này có thể trở thành nguyên liệu phục vụ việc sản xuất ma túy trái phép.

Từ thực tế đó, Hải quan khu vực IV chú trọng rà soát các doanh nghiệp nhập khẩu tiền chất, lựa chọn đối tượng kiểm tra trực tiếp việc bảo quản, sử dụng hóa chất; theo dõi quá trình đưa vào sản xuất và lượng tồn kho, bảo đảm tiền chất được quản lý, sử dụng đúng quy định, đúng mục đích khai báo. Công tác kiểm tra không chỉ dừng lại ở hồ sơ, giấy phép hay thủ tục nhập khẩu mà còn hướng đến việc giám sát quá trình sử dụng tại doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ thất thoát tiền chất ra ngoài, chủ động ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp để phục vụ mục đích bất hợp pháp.

Hải quan khu vực IV chú trọng rà soát các doanh nghiệp nhập khẩu tiền chất, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, Chi cục Hải quan khu vực IV đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn vận chuyển trái phép, quy định pháp luật về quản lý tiền chất và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chấp hành pháp luật.

Anh Phạm Thái Ngọc Hoàng Thanh, Công ty QMH Computer (thuộc Tập đoàn Quanta - Quanta Computer) chia sẻ:“Là doanh nghiệp chuyên sản xuất máy vi tính, thiết bị ngoại vi và máy tính xách tay, do đó nhu cầu của công ty đối với hóa chất công nghiệp là rất lớn. Để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh thông suốt và tuân thủ đúng quy định pháp luật, chúng tôi luôn khai báo trung thực, đầy đủ, chấp hành nghiêm việc kiểm tra, giám sát và chủ động trao đổi thông tin với cơ quan Hải quan khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, qua đó đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy".

Thông qua tuyên truyền trên nền tảng số, các clip tại nơi làm thủ tục hải quan, hoạt động phổ biến trực tiếp tại doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra, tuần tra kiểm soát công khai, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp từng bước được nâng cao.

Ông Doãn Ngọc Hà Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IV cho biết: “Tội phạm ma túy hoạt động rất tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, phương thức và thủ đoạn thường xuyên thay đổi. Vì vậy, chúng tôi triển khai đồng bộ nhiều hoạt động nghiệp vụ, từ tuần tra, kiểm soát công khai đến các biện pháp trinh sát và nghiệp vụ đặc thù của kiểm soát hải quan. Công tác thu thập, phân tích thông tin, nắm chắc địa bàn, nhận diện đối tượng và kiểm soát các lĩnh vực có nguy cơ cao luôn được chú trọng. Cùng với đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành quy định về quản lý, sử dụng tiền chất cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa từ sớm, không để tội phạm lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu.”

Cán bộ Đội Kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan khu vực IV nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh nắm chắc địa bàn cơ sở

Thông qua hoạt động tuyên truyền, doanh nghiệp không chỉ hiểu rõ hơn các quy định pháp luật mà còn nâng cao trách nhiệm trong quản lý hàng hóa, nguyên liệu, tiền chất tại cơ sở sản xuất. Việc chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường cũng góp phần hình thành mạng lưới phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ chính cộng đồng doanh nghiệp.

Phối hợp liên ngành, kiên quyết đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm

Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy, mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động riêng. Tuy nhiên, sự liên kết trong trao đổi thông tin, phối hợp nghiệp vụ và tổ chức đấu tranh là yếu tố quan trọng để phát hiện, xử lý hiệu quả các đường dây, đối tượng phạm tội.

Nhận thức rõ điều đó, Chi cục Hải quan khu vực IV thường xuyên phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Hải quan khu vực IV ký kết quy chế phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình

Hải quan khu vực IV phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, việc phối hợp được triển khai trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa Hải quan khu vực IV và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình. Hai lực lượng định kỳ tổ chức tuần tra, kiểm soát chung tại một số địa bàn các xã ven biển; phối hợp kiểm tra hàng hóa, hành lý của thủy thủ đoàn; trao đổi thông tin nghiệp vụ, cập nhật tình hình và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Qua đó, mỗi lực lượng có thêm thông tin, góc nhìn toàn diện để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, đặc biệt tại Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình

Trung tá Trần Như Hoàn Phó Đội trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh:“Trong công tác phòng, chống ma túy, sự phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hải quan có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi lực lượng có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Việc thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ giúp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời nhận diện những dấu hiệu bất thường. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Chi cục Hải quan khu vực IV trong phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.”

Đối với lực lượng Công an, Hải quan khu vực IV duy trì trao đổi thông tin với các đơn vị chuyên trách phòng, chống ma túy, phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, đấu tranh và xử lý các vụ việc liên quan. Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng đã góp phần phát hiện, triệt phá nhiều vụ án, bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật ma túy.

Từ tháng 3/2025 đến nay, Chi cục Hải quan khu vực IV đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ 10 đối tượng có hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy; thu giữ 525 gam heroin, 1,38 kg ketamin, 6.800 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng cùng nhiều vật chứng khác.

Công an tỉnh Ninh Bình và Hải quan khu vực IV khen thưởng các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý

Đáng chú ý, ngày 24/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực IV phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ một đối tượng tại xã Giao Thủy có hành vi vận chuyển ma túy từ khu vực Sơn La, Điện Biên về tiêu thụ tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tang vật thu giữ gồm khoảng 1 kg ketamin và 5.000 viên ma túy tổng hợp MDMA. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ đường dây, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy tại xã Giao Thủy

Triển khai các Kế hoạch của Tổ Công tác liên ngành Trung ương về phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý năm 2026; kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý tại các tỉnh, thành phố năm 2026, Phòng PC04 đã tham mưu Tổ công tác liên ngành của tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-TLN và 81/KH-TLN ngày 25/3/2026 về phối hợp kiểm soát và kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026. Từ ngày 22/7/2026 đến ngày 24/9/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành lựa chọn và kiểm tra 43 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp về ma túy thuộc diện kiểm tra trong năm 2026.

Sự phối hợp chặt chẽ của 2 lực lượng góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn

Bên cạnh đó, việc đấu tranh ngăn chặn nguồn ma túy được vận chuyển nhằm tiêu thụ tại khu vực gần các khu công nghiệp không chỉ góp phần đấu tranh với tội phạm mà còn có ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường sản xuất, sức khỏe người lao động và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Hồng Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Trong đấu tranh phòng, chống ma túy, công tác phối hợp giữa các lực lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hải quan là lực lượng có khả năng nắm bắt thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, hàng hóa và các dấu hiệu bất thường trong quá trình thực hiện thủ tục. Khi những thông tin này được trao đổi kịp thời với lực lượng Công an, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh, tổ chức các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh với các đối tượng. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp với Hải quan khu vực IV, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, chủ động phát hiện, ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ những dấu hiệu ban đầu.”

Xây dựng môi trường giao thương an toàn

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, Hải quan khu vực IV xác định nhiệm vụ phòng, chống ma túy tiếp tục phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên và có chiều sâu. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng thu thập, phân tích thông tin; tăng cường quản lý rủi ro; kiểm soát chặt chẽ doanh nghiệp, hàng hóa có nguy cơ cao; chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động xuất nhập khẩu và sử dụng tiền chất.

Cùng với đó, việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả trang thiết bị chuyên dụng và thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm được xác định là những giải pháp quan trọng. Công tác tuyên truyền cũng tiếp tục được đẩy mạnh, hướng đến xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật và trách nhiệm phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu, cán bộ Hải quan đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, vận động trong đấu tranh với ma túy

Đặc biệt, Chi cục chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và cơ quan chức năng; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Việc phối hợp không chỉ thực hiện trong những vụ việc cụ thể mà còn được duy trì thường xuyên, gắn với công tác nắm tình hình địa bàn, nhận diện nguy cơ và chủ động phòng ngừa.

Ông Phạm Quốc Hưng Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV

Ông Phạm Quốc Hưng Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực IV nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của lực lượng Hải quan. Chi cục sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích thông tin, quản lý rủi ro, kiểm tra có trọng điểm đối với hàng hóa và doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường; đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, không để thất thoát vào các hoạt động bất hợp pháp.

Cùng với nâng cao năng lực nghiệp vụ, ứng dụng trang thiết bị chuyên dụng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, tổ chức đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến ma túy.

Quan điểm xuyên suốt của Hải quan khu vực IV là chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ mỗi cửa ngõ, mỗi chuyến hàng được kiểm soát; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy gắn với tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường giao thương an toàn, lành mạnh.”

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, kết hợp kiểm soát nghiệp vụ, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý chặt tiền chất và tăng cường phối hợp liên ngành, Chi cục Hải quan khu vực IV đang từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. Mỗi thông tin được phân tích, mỗi lô hàng được kiểm soát, mỗi dấu hiệu bất thường được phát hiện và xử lý kịp thời đều góp phần ngăn chặn nguy cơ tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong cuộc chiến đầy cam go với hiểm họa ma túy, sự chủ động của lực lượng Hải quan cùng sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và cộng đồng doanh nghiệp đang tạo nên một “lá chắn” vững chắc, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất, giữ gìn an ninh xã hội, vì một cộng đồng an toàn, không ma túy.