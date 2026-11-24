Nông dân xã Vân Hồ chủ động che chắn chuồng trại bảo vệ đàn vật nuôi trong mùa đông.

HTX Dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng, Chi nhánh Sơn La, xã Mai Sơn hiện duy trì chăn nuôi tập trung gần 200 con bò. Bảo vệ đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết thay đổi, HTX đã đầu tư hệ thống chuồng trại bảo đảm thoáng mát vào mùa hè, đủ ấm trong mùa đông. Đệm lót sinh học được duy trì, chất thải thường xuyên thu gom, xử lý, giữ nền chuồng khô ráo, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ông Nguyễn Trung Điện, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX, cho biết: HTX phân công công nhân thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn bò, điều chỉnh chế độ chăm sóc, cho ăn phù hợp với diễn biến thời tiết. Nguồn thức ăn, nước uống được kiểm soát, bảo đảm cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế ảnh hưởng của giá rét đến sức khỏe và năng suất chăn nuôi.

Tại xã Vân Hồ, nơi mùa đông thường có giá rét kèm sương mù bao phủ, việc chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ được các hộ chăn nuôi đặc biệt quan tâm. Gia đình chị Trần Thị Hồng Vân, tiểu khu Sao Đỏ hiện nuôi 60 con bò sữa, cho sản lượng hơn 6 tạ sữa mỗi ngày. Ngay từ tháng 7/2026, gia đình đã thu mua ngô sinh khối của các hộ dân trên địa bàn để ủ chua hơn 300 tấn thức ăn. Cùng với gần 1 ha cỏ voi tự trồng, gia đình còn dự trữ hơn 4 tấn rơm khô, bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn bò trong những tháng mùa đông. Chị Vân chia sẻ: Khi nhiệt độ xuống thấp, gia đình quây kín chuồng nuôi để giữ ấm, đồng thời bảo đảm khẩu phần ăn đầy đủ cho đàn bò. Việc dự trữ từ sớm giúp gia đình chủ động nguồn thức ăn, không bị động khi thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

HTX Dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng dự trữ thức ăn cho đàn bò.

Xã Vân Hồ hiện có trên 19.000 con gia súc và hơn 90.000 con gia cầm. Trước diễn biến thời tiết mùa đông, địa phương tăng cường thông tin về tình hình rét, phân công cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, cho biết: Xã đã chỉ đạo ban quản lý các bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm; hướng dẫn kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh, tận dụng thức ăn tinh bột và phụ phẩm nông nghiệp để dự trữ. Công tác tiêm phòng vắc xin cũng được triển khai theo quy trình kỹ thuật, góp phần phòng ngừa, khống chế dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Toàn tỉnh hiện có gần 10 triệu con gia súc và gia cầm. Chăn nuôi là nguồn cung thực phẩm, đồng thời tạo sinh kế, thu nhập quan trọng cho nhiều hộ gia đình. Rét đậm, rét hại kéo dài có thể khiến vật nuôi suy giảm sức đề kháng, ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và làm tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, ngay từ đầu tháng 10, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch phòng, chống đói, rét đến các địa phương. Ngành chuyên môn hướng dẫn người dân củng cố, che chắn chuồng trại, giữ nền chuồng khô ráo, bổ sung chất độn giữ ấm; chuẩn bị đầy đủ nguồn thức ăn dự trữ, bảo đảm dinh dưỡng cho đàn vật nuôi. Công tác kiểm tra tại những khu vực có nền nhiệt thấp được tăng cường, kịp thời hướng dẫn người dân xử lý khi vật nuôi có biểu hiện bị nhiễm lạnh hoặc mắc bệnh. Đặc biệt, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12°C, cần đưa gia súc về nuôi nhốt, không chăn thả ngoài trời. Việc tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại cũng được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trong mùa đông.

Nông dân xã Chiềng Mai bổ sung thức ăn, bảo đảm dinh dưỡng cho đàn vật nuôi.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh, thông tin: Trung tâm chỉ đạo mạng lưới khuyến nông cơ sở phối hợp với chính quyền các xã, bản bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét. Đối với những khu vực vùng cao chưa có chuồng trại kiên cố, người dân cần làm chuồng tạm để di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, đưa gia súc thả rông về nuôi nhốt. Trường hợp chưa kịp đưa gia súc về chuồng, có thể tận dụng hang đá để tránh gió rét; đồng thời chuẩn bị củi khô, rơm, trấu làm chất đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại còn tiếp diễn, việc chủ động phòng, chống đói rét, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi là yêu cầu đặt ra đối với từng hộ chăn nuôi và chính quyền cơ sở, góp phần hạn chế thiệt hại, duy trì sản xuất và ổn định thu nhập cho người dân trong mùa đông.