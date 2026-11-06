Chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Xã Trà Giáp thực hiện phun thuốc tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng trại, góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. Ảnh: ĐVCC

Nguy cơ dịch bệnh

Tại xã Hòa Tiến, chăn nuôi là một trong những hoạt động sản xuất nông nghiệp quan trọng, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện trên địa bàn có 564 con trâu, bò, 43.000 con gia cầm, 12.000 con chim cút, 58 con dê và có 10 hộ nuôi chim yến.

Theo đánh giá của địa phương, trong vụ đông năm nay, thời tiết tương đối ổn định nên chưa ảnh hưởng nhiều đến môi trường chăn nuôi; tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát, chưa ghi nhận phát sinh dịch bệnh.

Trong tháng 9 và tháng 10, địa phương triển khai đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các khu vực chăn nuôi; hỗ trợ 300 lít hóa chất sát trùng cho các thôn tổ chức thực hiện.

Công tác tiêm phòng vắc-xin được chú trọng, với 1.100 con chó, mèo được tiêm phòng bệnh dại; hơn 2.500 con heo được giám sát tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả heo cổ điển và lở mồm long móng.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Lê Đình Ca cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và tiêm phòng theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các thôn, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trên đàn vật nuôi để phối hợp với cơ quan chuyên môn xử lý, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Trong khi đó, ở xã Trà Giáp, tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 8.229 con. Là địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, hoạt động chăn nuôi chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ và phân tán.

Với điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, môi trường chuồng trại ẩm ướt, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi càng gia tăng.

Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Giáp Nguyễn Duy Hòa cho rằng, bên cạnh yếu tố thời tiết và tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc khử trùng và tiêm phòng ở một số hộ chưa đồng đều.

Đặc biệt, xã chưa có cán bộ thú y chuyên trách nên công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý dịch bệnh còn gặp nhiều khó khăn.

Các địa phương trên địa bàn thành phố triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe đàn gia súc, gia cầm. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Tăng cường giám sát

Theo số liệu báo cáo, thành phố có gần 8,1 triệu con gia súc, gia cầm, trong đó, có hơn 42.000 con trâu, 187.000 con bò, 372.000 con heo, 7,5 triệu con gà, vịt... Một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra trên đàn vật nuôi thời gian qua gồm: dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục, bệnh dại, cúm gia cầm và lở mồm long móng.

Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ động hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công tác dự trữ, cung ứng vật tư phục vụ phòng chống dịch cũng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 14.000 lít hóa chất sát trùng, 203 lít thuốc diệt côn trùng và 1.150 lít hóa chất thủy sản để hỗ trợ các địa phương xử lý dịch bệnh, vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Cùng với đó, nhiều đoàn công tác được thành lập để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng dịch; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp xã hướng dẫn kỹ thuật, lấy mẫu, chẩn đoán bệnh và xử lý các tình huống phát sinh.

Chi cục đã huy động lực lượng thú y hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho 1.257 con chó, mèo tại 4 xã Phước Chánh, Tam Hải, Trà Giáp và Trà Tập.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đặng Ngọc Sơn, trước diễn biến thời tiết mưa nắng thất thường, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, khử trùng chuồng trại và kiểm soát các yếu tố trung gian truyền bệnh như ruồi, muỗi, chuột.

Đối với các cơ sở chăn nuôi, cần bố trí khu vực xử lý chất thải đúng quy định, hạn chế người và phương tiện không có nhiệm vụ ra vào khu vực nuôi; thực hiện sát trùng trước khi vào chuồng trại. Việc nhập con giống phải bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, có giấy chứng nhận kiểm dịch và được tiêm phòng đầy đủ.

“Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh hoặc chết bất thường, cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương, nhân viên thú y để được hướng dẫn xử lý kịp thời, không tự ý vận chuyển, mua bán hoặc giết mổ vật nuôi mắc bệnh.

Về lâu dài, ngành chuyên môn khuyến khích phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chủ động nắm bắt thông tin thị trường để xây dựng quy mô đàn phù hợp, vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh, lây lan”, ông Đặng Ngọc Sơn khuyến cáo.