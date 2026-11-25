Trong khi đó, nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tăng cao, đòi hỏi các địa phương, đơn vị chức năng và người sản xuất chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ năng suất cây trồng, ổn định đàn vật nuôi...

Chăm sóc cây măng tây tại Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Quyết Tiến (xã Kim Anh). Ảnh: Nguyễn Quang

Bảo vệ cây trồng, vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), đến nay, diện tích gieo trồng cây rau màu vụ đông trên địa bàn thành phố đạt 24.673,3ha, bằng 86,8% kế hoạch. Trên cây rau, một số đối tượng dịch hại đã xuất hiện. Trong đó, sâu xanh bướm trắng có mật độ trung bình 3-5 con/m², cao 6-8 con/m², cục bộ 10-12 con/m². Bọ nhảy và sâu tơ đều có mật độ trung bình 3-5 con/m², cao 7-10 con/m², cục bộ 15-20 con/m²…

Mức độ gây hại chủ yếu ở diện nhẹ, một số nơi ở mức trung bình. Ngoài ra, chuột, rệp, bọ trĩ, bệnh sương mai, thối nhũn cũng xuất hiện và gây hại nhẹ. Trên cây ăn quả có múi, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, bệnh loét và ruồi đục quả đã phát sinh, trong đó ruồi đục quả có nơi gây hại ở mức trung bình. Đây là những đối tượng cần được theo dõi thường xuyên, nhất là khi thời tiết tiếp tục có những diễn biến bất lợi.

Không chỉ cây trồng, lĩnh vực chăn nuôi cũng đứng trước nguy cơ dịch bệnh khi các hộ đang tập trung chăm sóc, tái đàn, chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết.

Theo Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội, chăn nuôi trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, trong đó đàn lợn ước đạt 1,243 triệu con, giảm 0,1% (không bao gồm lợn con chưa tách mẹ); đàn gia cầm đạt 38,4 triệu con, tăng 0,6%.

Từ đầu năm 2026 đến cuối tháng 10-2026, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 75 hộ, cơ sở chăn nuôi của 19 xã, phường trên địa bàn thành phố. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 7.210 con.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Tạ Văn Sơn nhận định, từ nay đến cuối năm, nguy cơ tái phát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn châu Phi vẫn ở mức cao.

Nguyên nhân là công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật nhập còn gặp khó khăn; tình trạng buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch vẫn diễn biến phức tạp, nhất là khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Bên cạnh đó, vi rút bệnh Dịch tả lợn châu Phi có khả năng tồn lưu ngoài môi trường, trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin còn thấp.

Thời tiết biến động bất thường làm gia tăng nguy cơ mầm bệnh tồn tại, phát sinh, lây lan trên đàn vật nuôi và thủy sản. Đặc biệt, tại một số địa bàn, hình thức chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ vẫn phổ biến, điều kiện bảo đảm an toàn sinh học còn hạn chế.

Tăng cường giám sát, kiểm soát dịch bệnh từ cơ sở

Trước nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang phối hợp với các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khuyến cáo, các địa phương cần chủ động giám sát dịch bệnh động vật, tập trung tại những khu vực từng xảy ra dịch và địa bàn có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm ngay khi dịch bệnh mới xuất hiện; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo khiến dịch bệnh lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ảnh hưởng đến cộng đồng.

Theo ông Tạ Văn Tường, một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật và chế biến sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Song song với các giải pháp trước mắt, các địa phương cần xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2027, bảo đảm công tác phòng dịch được triển khai chủ động, liên tục và phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Lưu Thị Hằng, khi thời tiết tiếp tục có những đợt không khí lạnh, mưa nắng xen kẽ, người dân cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây trồng để phát hiện sớm các đối tượng dịch hại. Việc phòng trừ cần căn cứ vào mật độ sâu, tỷ lệ bệnh và ngưỡng gây hại, tránh phun thuốc tràn lan, gây lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường…

Thời điểm cuối năm là giai đoạn quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, khi cây trồng vụ đông bước vào thời kỳ sinh trưởng, thu hoạch, còn các cơ sở chăn nuôi tập trung chuẩn bị nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết. Vì vậy, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ cơ sở không chỉ góp phần bảo vệ thành quả sản xuất, hạn chế thiệt hại kinh tế, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung nông sản, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô.