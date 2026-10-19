Chủ động phòng, chống cháy rừng ở khu vực Văn Bàn

Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp V (cực kỳ nguy hiểm), lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương khu vực Văn Bàn đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tăng cường tuần tra, kiểm soát những khu vực trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về việc kiểm soát sử dụng lửa trong và gần rừng, duy trì lực lượng ứng trực, phát hiện sớm nguy cơ được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa khô hanh.

Các xã khu vực Văn Bàn có diện tích rừng tự nhiên khá lớn.

Khu vực Văn Bàn hiện có hơn trên 76,6 nghìn ha rừng, trong đó có hơn 56,6 nghìn ha rừng tự nhiên và hơn 20 nghìn ha rừng trồng. Diện tích rừng lớn, địa hình đồi núi chia cắt, nhiều khu vực khó tiếp cận khiến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn đặt ra yêu cầu cao, nhất là khi thời tiết hanh khô kéo dài. Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn, hiện tại có khoảng 20 nghìn ha từng tự nhiên và 10 nghìn ha rừng trồng trên địa bàn các xã khu vực Văn Bàn có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng do thời tiết hanh khô.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân về các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn đã yêu cầu kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền các xã, đơn vị chủ rừng và các thôn, bản tăng cường thông tin cảnh báo, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong thời gian cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, người dân được yêu cầu không đốt dọn nương, đồng ruộng, xử lý thực bì; không sử dụng lửa trong rừng, ven rừng để phòng ngừa nguy cơ phát sinh cháy.

Việc tuyên truyền được lực lượng kiểm lâm, chính quyền các địa phương và lực lượng bảo vệ rừng tiến hành thường xuyên và tăng cường trong dịp thời tiết khô hanh.

Tại 7 xã gồm Văn Bàn, Khánh Yên, Chiềng Ken, Võ Lao, Dương Quỳ, Nậm Chày và Châu Quế, việc thông báo cấp dự báo cháy rừng được thực hiện hằng ngày trên hệ thống thông tin cơ sở, giúp người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Nội dung cảnh báo cũng hướng đến các hộ sản xuất gần rừng, người đi rừng, cắm trại, tắm suối hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm trong rừng, nhắc nhở không sử dụng lửa khi nguy cơ cháy ở mức cao.

Ứng dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hỗ trợ quan sát, kiểm tra những khu vực khó tiếp cận.

Ông Phạm Ngọc Oanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn, cho biết: Chúng tôi yêu cầu kiểm lâm phụ trách địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, đơn vị chủ rừng và thôn, bản tăng cường tuyên truyền, thông báo cấp dự báo cháy rừng để người dân chủ động phòng ngừa. Cùng với đó, yêu cầu chủ rừng tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng, bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, nguy cơ cháy cao và địa bàn giáp ranh; duy trì ứng trực 24/24 giờ tại những điểm có nguy cơ cao.

Sử dụng thiết bị nay không người lái giúp lực lượng kiểm lâm và chủ rừng theo dõi và phát hiện sớm nguy cơ trên diện tích rừng lớn.

Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm cũng theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật cảnh báo trên hệ thống thông tin của ngành và ứng dụng phát hiện sớm điểm cháy Hotspot LCA. Khi xuất hiện điểm nghi cháy, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xác minh, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện xử lý, không để đám cháy lan rộng. Các phương án ứng phó được rà soát theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Tại xã Khánh Yên, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng, các chủ rừng và cộng đồng dân cư. Xã chú trọng tuyên truyền đến từng thôn, bản, nhất là những khu vực có diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp và các hộ thường xuyên canh tác gần rừng. Việc nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về sử dụng lửa trong sản xuất được gắn với tăng cường tuần tra, giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ cháy.

Lực lượng kiểm lâm, công an, các chủ rừng và trưởng thôn, bản tăng cường tuần tra, kiểm soát những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Ông Nguyễn Hữu Thiện - Chủ tịch UBND xã Khánh Yên cho biết: Xã chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn, công an, lực lượng dân quân, các chủ rừng và trưởng thôn, bản tăng cường tuần tra, kiểm soát những khu vực có nguy cơ cháy cao; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lửa trong sản xuất.

Cùng với đó, địa phương đã rà soát, củng cố các tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm "bốn tại chỗ", duy trì chế độ trực và thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Những hoạt động có nguy cơ phát sinh lửa như đốt thực bì, đốt nương hoặc sử dụng lửa khi cắm trại, khám phá rừng đều được kiểm soát chặt chẽ.

Cùng với Khánh Yên, các xã trong khu vực Văn Bàn đang tiếp tục rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, củng cố lực lượng tại chỗ và tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao. Các đơn vị chủ rừng như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ khu vực Văn Bàn thực hiện nghiêm phương án đã xây dựng; bổ sung chốt, lán trực tại những nơi cần thiết, bố trí nhân lực, thiết bị và kiểm soát người ra vào rừng.

Lực lượng kiểm lâm và xã Khánh Yên phối hợp kiểm soát người và phương tiện ra vào rừng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực Văn Bàn đã tổ chức 103 cuộc họp thôn tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, với 6.929 lượt người tham dự; thực hiện 27 lượt tuyên truyền lưu động tại các khu vực đông dân cư và tuyến đường chính trong những ngày hanh khô. Đơn vị cũng tổ chức 32 đợt tuần tra, kiểm tra rừng tại các xã Khánh Yên, Văn Bàn, Nậm Chày và Dương Quỳ; ứng dụng thiết bị bay không người lái (flycam) hỗ trợ quan sát, kiểm tra những khu vực khó tiếp cận. Đến nay, trên địa bàn 7 xã do Hạt quản lý chưa xảy ra cháy rừng.

Nguy cơ vẫn hiện hữu khi thời tiết khô hanh, diện tích rừng rộng, địa hình phức tạp.

Kết quả trên cho thấy vai trò của công tác tuyên truyền, tuần tra và phối hợp giữa các lực lượng trong chủ động phòng ngừa cháy rừng. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn hiện hữu khi thời tiết khô hanh, diện tích rừng rộng, địa hình phức tạp, trong khi nhân lực và phương tiện tại một số địa bàn còn hạn chế. Vì vậy, việc duy trì cảnh giác, kiểm soát nghiêm hoạt động sử dụng lửa và bảo đảm lực lượng sẵn sàng ứng phó vẫn là yêu cầu xuyên suốt.

Bảo vệ rừng trước nguy cơ cháy không thể chỉ trông chờ vào lực lượng kiểm lâm hay các đơn vị chủ rừng. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của từng lực lượng và ý thức chấp hành của người dân mới là “chìa khóa” tạo nên thế chủ động từ sớm, từ xa. Khi mỗi nguy cơ được phát hiện kịp thời và mỗi hành vi sử dụng lửa được kiểm soát, những cánh rừng khu vực Văn Bàn sẽ được bảo vệ tốt hơn, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái và sinh kế của người dân.