Chủ động phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở lưu trú du lịch

Phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ tính mạng du khách và tài sản. Cùng với tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng chức năng, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, góp phần mang đến sự an tâm cho du khách khi đến Lào Cai.

Lượng khách du lịch đến Lào Cai đang có xu hướng tăng dần, số khách lưu trú ngày càng tăng cao... Do đó, công tác phòng chống cháy nổ luôn được đặt lên hàng đầu.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - chủ khách sạn Vạn Phúc, tổ dân phố Nguyễn Thái Học 4, phường Yên Bái cho biết: “Khách sạn được đầu tư xây dựng từ năm 2023 với gần 20 phòng nghỉ. Gia đình đã đầu tư hơn 700 triệu đồng trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, họng nước vách tường, đèn chỉ dẫn thoát nạn, 40 bộ mặt nạ lọc độc và 30 bình chữa cháy. Hằng năm, khách sạn tham gia tập huấn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời thường xuyên cho nhân viên thực hành các tình huống cháy, nhắc nhở du khách tuân thủ quy định an toàn, không hút thuốc trong phòng”.

Còn tại phường Sa Pa nơi có lượng khách du lịch lớn với trên 500 cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều khách sạn 4 sao và 5 sao. Cùng với đó còn có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm; nhiều khu, điểm, bản du lịch. Các cơ sở thường xuyên phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng tập huấn kỹ năng sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ cho cán bộ, nhân viên; xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Với quy mô 223 phòng, thiết kế và trang bị hiện đại khách sạn Pao’s Sapa Leisure là một trong những đơn vị tiên phong trong việc xây đầu tư xây dựng một hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện đại đạt chuẩn.

Nhận thấy tầm quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, ngay từ khi đầu tư xây dựng khách sạn Pao’s Sapa đã lắp đặt trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đảm bảo theo tiêu chuẩn với giá trị gần 20 tỷ đồng. Nhiều trang thiết bị trong đó có bơm chữa cháy công suất 75 kW, gần 600 đầu báo khói, báo nhiệt địa chỉ, 30 tủ họng nước vách tường, 38 đầu tổ hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy, gần 100 cuộn vòi chữa cháy, trên 100 bình chữa cháy các loại cũng được trang bị…

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy khách sạn Pao’s Sapa chia sẻ: “Đội hiện có 30 người, thường xuyên được cắt cử tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, thường trực 24/24h để kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chủ động về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho khách sạn”.

Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh cho biết: “Phòng tham mưu Ban Giám đốc Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở thuộc diện quản lý, nhất là các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người như khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú du lịch...”.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền, tập huấn lồng ghép về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng và các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Đối với các cơ sở không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy theo quy định, đơn vị cũng tham mưu UBND tỉnh công bố cho dừng hoạt động và chờ hoàn thiện các phương án phòng cháy, chữa cháy. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 cơ sở thiếu các tiêu chí phòng cháy, chữa cháy được công bố công khai.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản mà còn góp phần xây dựng uy tín, thương hiệu cho các cơ sở lưu trú. Sự chủ động của lực lượng chức năng và các cơ sở kinh doanh trong phòng ngừa, xử lý nguy cơ cháy, nổ đã góp phần giữ vững an toàn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Lào Cai thời gian qua. Qua đó, tạo thêm nền tảng để du lịch Lào Cai phát triển an toàn, bền vững, để mỗi hành trình của du khách thêm trọn vẹn.