Chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm

Từ giữa tháng 9 đến nay, một số bệnh truyền nhiễm gia tăng trên địa bàn tỉnh. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, hạn chế quá tải, các bệnh viện chủ động tăng cường nhân lực, chuẩn bị giường bệnh, điều chỉnh quy trình tiếp nhận và kiểm soát nhiễm khuẩn để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Sẵn sàng nhân lực, vật lực

Từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa ghi nhận hơn 5.640 ca cúm mùa, khoảng 3.200 ca sốt xuất huyết và gần 3.850 ca tay chân miệng. Đáng chú ý, số bệnh nhân tăng từ giữa tháng 9 đến nay, khiến các cơ sở y tế phải chủ động điều chỉnh hoạt động khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng. Một trong những giải pháp được triển khai tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa là đẩy sớm giờ khám bệnh truyền nhiễm từ 7 giờ 15 phút lên 6 giờ 30 phút. Theo bác sĩ Đỗ Hoàng Minh - Khoa Nội Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa, việc khám sớm giúp người bệnh được thăm khám, cấp thuốc kịp thời, giảm tập trung đông người vào giờ cao điểm và tạo điều kiện tiếp nhận các bệnh nhân mới.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi mắc cúm.

Bác sĩ Lý Thế Huy - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết: “Bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực và cơ số thuốc phục vụ điều trị; duy trì chế độ trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử trí các trường hợp cấp cứu. Theo chỉ tiêu, bệnh viện được giao 150 giường bệnh nhưng bệnh viện đã chủ động chuẩn bị khả năng đáp ứng trên 300 giường, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp”.

Hiện nay, Khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa có khoảng 180 giường bệnh, nhưng số bệnh nhân điều trị thường xuyên trên 300 người. Trong đó, các bệnh lý hô hấp chiếm khoảng một nửa, đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ phải tăng cường theo dõi, chăm sóc, nhất là đối với những trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng. Bác sĩ Đỗ Minh Hiền - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, dù số lượng bệnh nhân đông, khoa vẫn nỗ lực bảo đảm tất cả người bệnh được chăm sóc, điều trị phù hợp. Những trường hợp cần theo dõi sát được bố trí nhân lực chuyên môn tương ứng; bệnh nhân đủ điều kiện điều trị ngoại trú được hướng dẫn gia đình chăm sóc, sử dụng thuốc và tái khám hằng ngày. Cách làm này vừa giúp theo dõi diễn biến bệnh, vừa giảm áp lực cho khu vực nội trú.

Tích cực kiểm soát lây nhiễm chéo

Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, có thời điểm công suất sử dụng giường bệnh vượt 150%, riêng Khoa Nhi lên đến 170%. Trước thực tế này, bệnh viện tăng cường phân loại bệnh nhân ngay từ khâu khám ban đầu, ưu tiên nguồn lực cho những trường hợp cần điều trị nội trú. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn được thực hiện xuyên suốt từ tiếp nhận, khám bệnh đến chăm sóc, điều trị và vệ sinh môi trường. Bác sĩ Trần Lan Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang cho biết: “Bệnh viện chú trọng nâng cao hiệu quả điều trị, theo dõi sát các trường hợp nặng để hạn chế biến chứng. Nhân viên y tế được tập huấn quy trình phòng, chống lây nhiễm; người bệnh và người nhà được hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh. Bệnh viện cũng bảo đảm phương tiện phòng hộ cá nhân, thực hiện vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế theo quy định”.

Cùng với việc phân luồng, bố trí khu vực khám và điều trị riêng cho từng nhóm bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa tăng cường các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn trong khuôn viên. Nhiều chai dung dịch sát khuẩn tay được bố trí tại hành lang, đầu giường bệnh để người bệnh, người nhà và nhân viên y tế thuận tiện sử dụng. Công tác vệ sinh, lau dọn, khử khuẩn cũng được tăng cường, nhất là tại các khu vực tập trung đông bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, góp phần hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh trong môi trường bệnh viện. Cùng với đó, bệnh viện bố trí khu vực khám, điều trị riêng cho bệnh nhân cúm mùa, sốt xuất huyết và tay chân miệng nhằm hạn chế tiếp xúc, phòng ngừa lây nhiễm chéo.

Trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng, việc chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, giường bệnh và tổ chức phân luồng hợp lý giúp các cơ sở y tế nâng cao khả năng đáp ứng, hạn chế nguy cơ quá tải. Bên cạnh nỗ lực của ngành y tế, người dân cần tăng cường ý thức phòng bệnh, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế và chủ động theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để được khám và điều trị kịp thời, vừa giảm nguy cơ bệnh diễn biến nặng vừa giảm áp lực cho hệ thống y tế.