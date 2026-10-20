Chủ động phòng, chống bệnh cúm mùa

Cúm mùa lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa vi rút được phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người mắc bệnh, tại những nơi tập trung đông người, như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, đặc biệt ở người có nguy cơ cao gồm người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai (đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ) hoặc phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần, người có bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa và cập nhật thông tin kịp thời. Ảnh: KT

Để chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đã sử dụng đúng nơi quy định và rửa tay ngay sau đó.

Giữ vệ sinh cá nhân; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

Duy trì lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và thường xuyên giữ ấm cơ thể để nâng cao sức đề kháng.

Người có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi nên hạn chế tiếp xúc với người khác, nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe và cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý sử dụng thuốc kháng vi rút, thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Thường xuyên vệ sinh, làm sạch các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; bảo đảm thông thoáng nơi ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường thông khí tại không gian kín.

Người thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến nặng khi mắc cúm cần hạn chế đến nơi tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm và khi có triệu chứng bệnh cần chủ động liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bệnh cúm mùa; cập nhật thông tin kịp thời; hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.