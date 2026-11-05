Chủ động phòng, chống bệnh cúm A thời điểm giao mùa

Bác sĩ Trịnh Viết Trường, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện A Thái Nguyên) thăm khám cho bệnh nhân mắc cúm A.

Thời điểm giao mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi-rút đường hô hấp, trong đó có vi-rút cúm, lưu hành và lây lan. Bệnh dễ phát tán tại những nơi tập trung đông người như trường học, khu dân cư, công sở và không gian kín.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số ca mắc cúm trên địa bàn có xu hướng tăng. Cụ thể, tháng 8 ghi nhận 45 ca, tháng 9 tăng lên 127 ca và từ đầu tháng 10 đến nay đã có 173 ca mắc.

Ghi nhận tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện A Thái Nguyên, thời gian qua, số bệnh nhân mắc cúm A đến khám và điều trị có chiều hướng gia tăng. Trong đó, các trường hợp phải nhập viện chủ yếu là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Đây là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp biến chứng khi mắc bệnh, đòi hỏi sự chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và điều trị.

Bác sĩ CKI Trịnh Viết Trường, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện A Thái Nguyên, cho biết: Những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng khi mắc cúm A gồm trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hen phế quản. Do sức đề kháng suy giảm hoặc có bệnh lý nền, những đối tượng này dễ diễn tiến nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Trịnh Viết Trường, phần lớn người mắc cúm A có thể hồi phục sau 5-7 ngày. Tuy nhiên, người dân không nên chủ quan trước các triệu chứng của bệnh. Khi có biểu hiện sốt cao, ho nhiều, khó thở, đau đầu hoặc mệt mỏi kéo dài, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và điều trị phù hợp; không tự ý sử dụng thuốc, tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng và phát sinh biến chứng.

Giáo viên Trường Mầm non Phan Đình Phùng hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm trong mùa thu - đông, Sở Y tế Thái Nguyên đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, các cơ sở khám, chữa bệnh được yêu cầu thực hiện tốt việc phân luồng, sàng lọc người bệnh; bảo đảm công tác thu dung, cấp cứu, cách ly và điều trị.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và trạm y tế các xã, phường tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn, chủ động dự báo, xây dựng phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Đối với ngành Giáo dục, Sở Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục, đào tạo, nhất là trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ, bảo đảm các điều kiện y tế, triển khai biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp nghi mắc bệnh.

UBND các xã, phường tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa thu - đông và thời điểm giao mùa; đồng thời tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại địa phương.