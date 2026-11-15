Chủ động phòng, chống bạo lực gia đình trước những nguy cơ mới

Từ những tổn thương đến hành trình bảo vệ phụ nữ

Đã gần 6 năm trôi qua kể từ ngày chị N.T.T. (tên nhân vật đã thay đổi, ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) mang trên mình những vết thương chằng chịt, rời khỏi căn nhà từng được gọi là “tổ ấm”.

Thời gian có thể làm mờ những vết sẹo trên da thịt, nhưng sự hoảng loạn và nỗi đau tinh thần vẫn hằn sâu trong ký ức. Mỗi lần nhắc lại quá khứ, vết thương lòng của chị dường như lại rướm máu...

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Ly - Đà Lạt tuyên truyền các nội dung xây dựng gia đình hạnh phúc cho hội viên phụ nữ

Câu chuyện của chị T. cho thấy, hậu quả của bạo lực không chỉ dừng lại ở những tổn thương thể chất mà còn có thể kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của người phụ nữ. Để vượt qua những tổn thương ấy, bên cạnh nỗ lực của bản thân, họ cần có sự sẻ chia, đồng hành và bảo vệ từ gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hơn 1.250 cuộc tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người, tội phạm, ma túy, an toàn trên không gian mạng và các vấn đề xã hội, thu hút 918.000 lượt hội viên phụ nữ tham gia.

Ra mắt mô hình Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an tại xã Đam Rông 1

Cùng với đó, 154 tổ truyền thông cộng đồng và 27 mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tiếp tục được duy trì, góp phần tạo mạng lưới hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ ngay tại địa bàn dân cư.

Không chỉ tập trung vào phòng, chống bạo lực, các cấp hội còn chú trọng nâng cao kiến thức, năng lực và đời sống cho phụ nữ. Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới” được triển khai với 4 tiêu chí: có tri thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm.

Thời gian qua, các cấp hội LHPN quan tâm đến đời sống hội viên

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc. Toàn tỉnh có 2.790 hộ đăng ký thực hiện. Các cấp hội cũng tổ chức 19 lớp tập huấn về Đề án 938 và an toàn thực phẩm với 1.733 cán bộ, hội viên tham gia.

Xây dựng cộng đồng di cư an toàn, không bạo lực

Trong bối cảnh xã hội có nhiều thay đổi, những nguy cơ đối với phụ nữ ngày càng đa dạng, không chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình mà còn xuất hiện trong quá trình di cư, lao động và trên không gian mạng. Đặc biệt, bạo lực trên cơ sở giới có thể khiến phụ nữ rơi vào hoàn cảnh tổn thương, phụ thuộc kinh tế, thiếu thông tin, từ đó dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng dụ dỗ, lừa bán.

Ra mắt mô hình “Xã di cư an toàn phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại phường Lang Biang - Đà Lạt

Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, bạo lực trên cơ sở giới xuất phát từ định kiến và bất bình đẳng giới. Đáng chú ý, phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới thường chịu tổn thương tâm lý, phụ thuộc kinh tế hoặc thiếu thông tin.

Đây cũng là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng, dụ dỗ, lừa bán. Vì vậy, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cần được đặt trong mối liên hệ với công tác phòng, chống mua bán người, nhất là tại những địa bàn có hoạt động di cư lao động.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm mô hình “Xã di cư an toàn phòng ngừa mua bán người và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” tại một số địa phương, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát triển, nhân rộng mô hình tại 12 xã thuộc 6 tỉnh, trong đó có phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Đam Rông 2 (tỉnh Lâm Đồng). Việc triển khai mô hình cũng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”.

Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Đam Rông 2 cho biết, thông qua các mô hình tuyên truyền, chị em được trang bị kiến thức về phòng, chống mua bán người, đồng thời có thêm địa chỉ tin cậy để tìm đến khi gặp khó khăn, cần được hỗ trợ. Quan trọng hơn, phụ nữ hiểu rõ quyền của mình, biết lên tiếng trước những hành vi bạo lực thay vì cam chịu, im lặng như trước đây. Bản thân và gia đình họ luôn có sự bảo vệ của pháp luật và xã hội.

Công tác tuyên truyền phụ nữ và cộng đồng xây dựng đời sống tiến bộ, văn minh

Cùng với đó, cán bộ hội cần sâu sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và người dân để phát hiện sớm nguy cơ di cư không an toàn hoặc dấu hiệu bạo lực. Mô hình cũng chú trọng vận hành hiệu quả “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, sẵn sàng tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể địa phương trong tiếp nhận thông tin, can thiệp, xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh.