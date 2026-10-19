Chủ động phòng cháy từ những nguy cơ mất an toàn điện
Điện phục vụ mọi mặt đời sống, nhưng chỉ một sơ suất trong lắp đặt, sử dụng thiết bị hoặc quá tải hệ thống điện cũng có thể dẫn đến cháy, nổ. Làm thế nào để người dân nhận diện nguy cơ, được tư vấn kịp thời trước khi sự cố xảy ra? Tại Hà Nội, một giải pháp đang được triển khai trên nền tảng số iHanoi, đưa lực lượng chuyên môn đến gần hơn với từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-dong-phong-chay-tu-nhung-nguy-co-mat-an-toan-dien-post672556.antd