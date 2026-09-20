Chủ động phòng cháy từ mỗi căn hộ ở Thanh Xuân

Một ổ cắm quá tải, dây điện xuống cấp, bếp chưa tắt hẳn hay thiết bị sạc trong thời gian dài đều có thể trở thành nguồn phát sinh cháy ngay trong căn hộ. Với nhà cao tầng, việc tiếp cận, chữa cháy và cứu nạn ở các tầng trên cũng thường khó khăn hơn.

Hai vụ cháy xảy ra tại các tòa HH1 và HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân vào ngày 6-9 và 17-9 khiến nhiều cư dân quan tâm hơn tới việc phát hiện sớm, xử lý ban đầu và thoát nạn đúng cách khi có sự cố.

Cư dân hai tòa HH1 và HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân tham gia buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tùng Lâm

Kỹ năng từ những tình huống gần gũi

Tối 19-9, Công an phường Thanh Xuân phối hợp với Tổ dân phố số 31 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cư dân.

Nội dung tập trung vào những tình huống thường gặp trong sinh hoạt như sử dụng bình chữa cháy, nhận diện nguy cơ từ thiết bị điện, khu vực bếp, pin sạc và lựa chọn lối thoát nạn an toàn.

Các em nhỏ tại hai tòa HH1 và HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân thực hành kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy. Ảnh: Tùng Lâm

Khi khói che khuất tầm nhìn, người dân được hướng dẫn giữ bình tĩnh, hạ thấp người và di chuyển có định hướng. Trẻ nhỏ thực hành cách che mũi, miệng, cúi thấp người và theo hàng ra khỏi khu vực nguy hiểm; người lớn trực tiếp thao tác với bình chữa cháy và xử lý bước đầu khi phát hiện sự cố.

Báo cáo viên lưu ý nhiều nguy cơ bắt nguồn từ những thói quen hằng ngày như sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn, để dây dẫn, ổ cắm xuống cấp, sạc thiết bị trong thời gian dài, quên tắt bếp hoặc đặt vật dễ cháy gần nguồn nhiệt. Khi xảy ra cháy, người dân cần ưu tiên thoát nạn, không sử dụng thang máy và không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.

Anh Nguyễn Quang Ngọc, cư dân căn hộ 12B03, tòa HH2, cho biết dù đã nhiều lần tham gia tập huấn, việc thường xuyên ôn lại kỹ năng vẫn cần thiết.

“Điều tôi ấn tượng nhất là cách tìm đường khi không nhìn rõ do khói. Khi đó phải hạ thấp người và di chuyển có định hướng để tránh mất phương hướng”, anh Ngọc chia sẻ.

Sau buổi hướng dẫn, gia đình anh dự kiến kiểm tra lại thiết bị điện, dây dẫn, ổ cắm và khu vực bếp. Theo anh, đường tiếp cận tòa nhà cũng cần được giữ thông thoáng, tránh phương tiện dừng, đỗ gây cản trở xe chữa cháy.

Đông đảo người dân hai tòa HH1 và HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân tham dự hội nghị tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tùng Lâm

Ở căn hộ 901 cùng tòa HH2, anh Nguyễn Đức Thuận cho rằng việc trực tiếp ôn lại thao tác giúp cư dân chủ động hơn nếu gặp tình huống thực tế. Gia đình anh sẽ rà soát khu vực bếp, vị trí sạc điện thoại, xe điện và thay thế sớm những thiết bị đã cũ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Theo anh Thuận, cách hướng dẫn trực tiếp, gắn với tình huống cụ thể giúp người dân dễ nhớ và có thể áp dụng ngay trong sinh hoạt hằng ngày.

Phòng ngừa từ những việc hằng ngày

Đại diện Ban quản lý chung cư HH1 và HH2 cho biết công tác PCCC được duy trì thường xuyên, với việc kiểm tra hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy, lối thoát hiểm và xử lý những bất thường phát sinh trong quá trình vận hành.

Hành lang, cầu thang và cửa thoát nạn được rà soát để bảo đảm thông thoáng; các hệ thống PCCC cũng được bảo trì, kiểm tra và thử nghiệm định kỳ.

Theo Ban quản lý, cư dân cần thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, thận trọng khi sử dụng bếp và các thiết bị sinh nhiệt, không để đồ đạc cản trở hành lang, cầu thang hay lối thoát nạn. Mỗi gia đình cũng nên nắm rõ vị trí lối thoát, nút báo cháy và phương tiện chữa cháy gần nơi ở.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục phối hợp với Ban quản trị và lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, thực hành thoát nạn, xử lý cháy trong căn hộ và diễn tập cứu nạn, cứu hộ.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt và tắt các thiết bị không cần thiết trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ. Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng báo động, rời khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát an toàn và gọi 114.