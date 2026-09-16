Chủ động phòng cháy tại làng nghề Tây Phương
Với những địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất, đặc biệt là làng nghề mộc, yêu cầu phòng ngừa cháy nổ càng cần được đặt ra từ sớm, ngay tại cơ sở. Tại xã Tây Phương, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời chuẩn bị các phương án và phương tiện phù hợp với đặc thù khu dân cư, làng nghề.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-phong-chay-tai-lang-nghe-tay-phuong-418005.htm