Nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ, các doanh nghiệp (DN) đã chủ động củng cố lực lượng, trang bị phương tiện và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh tăng cường hướng dẫn, huấn luyện, thực tập phương án, góp phần nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ khi xảy ra sự cố.

Củng cố lực lượng chữa cháy tại chỗ

Những ngày cuối năm, hoạt động sản xuất tại Nhà máy sản xuất lưới và dụng cụ thể thao của Công ty TNHH Sodex Sport (Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Cam Lâm) diễn ra khẩn trương để đáp ứng tiến độ đơn hàng. Trong guồng quay sản xuất, công tác bảo đảm an toàn PCCC vẫn được DN duy trì thường xuyên. Ông Hồ Quý Phái - Đội trưởng Đội PCCC-CNCH cơ sở của nhà máy cho biết, đội có 25 thành viên. Hằng năm, các thành viên đều được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu, nghiệp vụ PCCC và phòng ngừa thiên tai. Ngày 25 hằng tháng, đội tổ chức kiểm tra bình chữa cháy xách tay, vòi nước, hệ thống báo cháy, báo khói để bảo đảm các phương tiện, thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động. “Công ty có hơn 250 công nhân. Do đặc thù sản xuất sử dụng nhiều nguyên liệu như: Sợi, lưới, vải dễ bắt lửa nên chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể xảy ra cháy. Vì vậy, chúng tôi xác định phòng cháy là nhiệm vụ thường xuyên. Mỗi thành viên trong đội phải nắm vững cách sử dụng phương tiện, thuộc phương án chữa cháy để có thể xử lý ngay khi xảy ra sự cố, trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ”, ông Phái chia sẻ.

Các công nhân Công ty TNHH Innoflow NT thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay.

Công ty TNHH Innoflow NT (Khu Công nghiệp Phước Nam, xã Thuận Nam) chuyên sản xuất đồ chơi, thú nhồi bông trẻ em và các phụ kiện liên quan để xuất khẩu sang thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản. Xác định công tác PCCC là nhiệm vụ quan trọng, công ty thường xuyên củng cố lực lượng chữa cháy cơ sở, chú trọng nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH. Hằng năm, công ty tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy cho các thành viên đội PCCC-CNCH cơ sở. Qua đó, giúp lực lượng tại chỗ nắm vững kỹ năng xử lý tình huống, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ.

Theo Trung tá Hoàng Xuân Chiến - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, việc phát hiện và xử lý ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chữa cháy. Khi xảy ra cháy tại nhà xưởng, lực lượng cơ sở là những người có mặt và tiếp cận hiện trường nhanh nhất để triển khai phương tiện, dập lửa ban đầu, đồng thời báo cho lực lượng chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Phát huy vai trò của lực lượng này cũng là thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đưa công tác PCCC trở thành nhiệm vụ thường xuyên của từng DN và mỗi người lao động.

Thực tập phương án sát với thực tế

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các DN tổ chức huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và CNCH nhằm nâng cao năng lực ứng phó tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung thực tập được xây dựng phù hợp với quy mô, đặc điểm và tính chất hoạt động của từng cơ sở. Trong đó, chú trọng các tình huống phát hiện sớm sự cố cháy, nổ; tổ chức cảnh báo, truyền tin báo cháy kịp thời đến lực lượng chức năng, bảo đảm thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả chữa cháy, CNCH ngay từ đầu.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCCC-CNCH tỉnh cho biết, thông qua công tác huấn luyện, thực tập thường xuyên, lực lượng chữa cháy cơ sở tại các DN từng bước được củng cố về tổ chức, kỹ năng và phương tiện, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố. Đây cũng là dịp để các DN rà soát, đánh giá điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở, nhất là những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao; việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, máy móc, thiết bị và nguyên liệu sản xuất. Các DN cần duy trì chế độ tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót; bảo đảm phương tiện chữa cháy luôn sẵn sàng hoạt động. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, huấn luyện người lao động kỹ năng xử lý cháy ban đầu, thoát nạn và hỗ trợ cứu người khi có sự cố.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các cơ sở rà soát, hoàn thiện phương án chữa cháy và CNCH phù hợp với đặc điểm sản xuất, điều kiện thực tế. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về PCCC, tập trung vào khả năng tiếp cận hiện trường, triển khai phương tiện, tổ chức chữa cháy và CNCH đối với những tình huống phức tạp, cần huy động nhiều lực lượng. Các cơ quan, đơn vị và lực lượng phối hợp cần duy trì trao đổi thông tin, chủ động xây dựng phương án phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể. Khi xảy ra sự cố, các bên phải bảo đảm chỉ huy thống nhất, phối hợp đồng bộ, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khi cần thiết.

Trong 11 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã phê duyệt 1.717 phương án chữa cháy và CNCH đối với cơ sở. Đơn vị huy động 335 lượt xe thang, xe chữa cháy cùng 2.697 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực tập 191 phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức thực tập 9 phương án chữa cháy và CNCH cấp Công an tỉnh; huấn luyện nghiệp vụ cho 7.642 đội viên đội PCCC-CNCH cơ sở, bồi dưỡng định kỳ cho 5.306 đội viên.