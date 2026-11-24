* Nguy cơ từ những ngôi nhà “tầng dưới bán hàng, tầng trên để ở”

Nhiều ngôi nhà ống hiện nay có tầng 1 dùng để kinh doanh, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như vải, nhựa, giấy, bao bì; tầng trên là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Cửa cuốn khóa kín, ban công bịt lồng sắt, cầu thang là lối đi duy nhất. Khi cháy xảy ra vào ban đêm, lúc mọi người đang ngủ, khói và khí độc bốc lên rất nhanh theo cầu thang, chặn lối thoát. Thực tế cho thấy, phần lớn nạn nhân trong các vụ cháy nhà ở tử vong do ngạt khói chứ không phải do lửa. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống điện, sạc xe điện qua đêm, sơ suất khi đun nấu, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã.

5 việc cần làm ngay để phòng cháy trong nhà ở kết hợp kinh doanh.

* 5 việc cần làm ngay:

Một là, sử dụng điện an toàn: Không câu móc, không cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện; lắp aptomat đúng tải cho từng tầng. Trước khi đi ngủ, ngắt điện khu vực kinh doanh, không sạc xe đạp, xe máy điện qua đêm hoặc sạc ở lối đi, gầm cầu thang.

Hai là, sắp xếp hàng hóa gọn gàng: Hàng hóa để cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt; không để xe, hàng hóa lấn chiếm lối đi, chân cầu thang và trước cửa ra vào.

Ba là, mở lối thoát nạn thứ hai: Làm ô thoát hiểm trên lồng sắt, ban công; tạo lối lên mái, sân thượng hoặc sang nhà liền kề. Chìa khóa cửa cuốn, cửa ô thoát hiểm để ở nơi cố định, dễ lấy, cả nhà đều biết.

Bốn là, trang bị phương tiện tại chỗ: Mỗi gia đình nên có ít nhất một bình chữa cháy đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy; lắp đầu báo khói, chuẩn bị đèn pin, mặt nạ lọc độc, thang dây và hướng dẫn mọi người trong nhà cách sử dụng.

Năm là, cẩn trọng khi dùng gas, thắp hương, đốt vàng mã. Khóa van bình gas sau khi nấu; luôn có người trông coi khi thắp hương, đốt vàng mã; đặt bàn thờ, lư hương xa rèm và đồ dễ cháy; không đốt vàng mã khi trời có gió lớn.

4 bước cần nhớ khi xảy ra cháy trong nhà.

* Khi xảy ra cháy: bình tĩnh, gọi ngay 114:

Người phát hiện cháy cần hô hoán cho mọi người biết, ngắt cầu dao điện nếu an toàn, gọi ngay số 114 (miễn phí) và báo rõ địa chỉ, tình hình cháy, có người mắc kẹt hay không. Với đám cháy nhỏ, dùng bình chữa cháy dập lửa theo thứ tự: rút chốt, hướng vòi, bóp cò, quét vào gốc lửa. Khi khói nhiều, cúi thấp người, dùng khăn ướt che mũi miệng, thoát ra ngoài theo lối an toàn và tuyệt đối không quay lại lấy tài sản. Nếu bị mắc kẹt, đóng cửa phòng, chèn khăn ướt vào khe cửa, di chuyển ra ban công, cửa sổ, dùng đèn pin hoặc vẫy khăn để báo hiệu và chờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Phòng cháy hơn chữa cháy. Chỉ vài phút kiểm tra mỗi tối trước khi đi ngủ, một chiếc bình chữa cháy và một lối thoát nạn thứ hai có thể bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cả gia đình. Mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên, cùng nhắc nhở người thân, hàng xóm thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.