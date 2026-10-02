Chủ động phòng cháy, chữa cháy, xây dựng cộng đồng an toàn

Siết chặt ngay từ bản vẽ và quá trình thi công

Nhà xưởng của Công ty trách nhiệm hữu hạn XY Tech tại Khu công nghiệp Vân Trung vừa hoàn thành với diện tích hơn 2.000 m2, chuẩn bị đón công nhân vào sản xuất. Ngay từ khi xây dựng, các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy đã được triển khai bài bản.

Học sinh, người dân tham gia trải nghiệm kỹ năng chữa cháy tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Là đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Tân Cảng xác định việc tuân thủ hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành phải được thực hiện xuyên suốt quá trình xây dựng. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Công ty cho biết: “Đơn vị chủ động cập nhật các quy định, hướng dẫn mới về công tác nghiệm thu. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu an toàn; ngược lại, trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và thi công càng được đặt ra cao hơn”.

Các điều kiện phòng cháy, chữa cháy nhờ đó được kiểm soát ngay từ khâu thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công đến hoàn thiện, thay vì chờ đến giai đoạn cuối mới bổ sung. Cách làm này cho thấy, khi thủ tục được rút gọn, trách nhiệm bảo đảm an toàn không giảm mà chuyển mạnh hơn về phía doanh nghiệp. Phòng cháy, chữa cháy không chỉ là yêu cầu cần đáp ứng khi nghiệm thu mà phải được tính toán, kiểm soát trong suốt quá trình hình thành công trình.

Không chỉ ở doanh nghiệp, tinh thần này cũng lan tỏa sâu rộng trong từng hộ gia đình. Gia đình chị Trần Thị Hòa ở đường Hoàng Văn Thụ, tổ dân phố Nam Giang, phường Bắc Giang đã chú trọng khâu phòng cháy, chữa cháy khi xây dựng căn nhà 7 tầng, 1 tum kết hợp ở và kinh doanh. Căn nhà được đầu tư hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và được cơ quan chức năng kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

Bên cạnh trang thiết bị, các thành viên trong gia đình đều được tập huấn kiến thức thoát nạn và xử lý tình huống. “Xác định công tác phòng cháy có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình cũng như hoạt động kinh doanh, quá trình xây dựng, chúng tôi đã thực hiện bài bản, đúng các quy định, hướng dẫn của Nhà nước”, chị Hòa chia sẻ.

Biến kiến thức thành kỹ năng ứng phó

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng công an tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở và gia đình nhận diện, khắc phục nguy cơ mất an toàn; trọng tâm là nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu cốt lõi là loại bỏ nguy cơ trước khi sự cố xảy ra. Các cơ quan, đơn vị, gia đình cũng chủ động xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, giúp lực lượng tại chỗ rèn luyện kỹ năng xử lý ngay từ những phút đầu.

9 tháng năm nay, toàn thành phố xảy ra 53 vụ cháy, làm 1 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước khoảng 168,73 tỷ đồng. Những con số này cho thấy phòng ngừa và xử lý cháy ngay từ những phút đầu vẫn là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: “Công an thành phố đặt công tác phòng ngừa ở vị trí trung tâm, quan tâm nâng chất lượng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy bằng khả năng xử lý thực tế. Hiện đơn vị đang rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tại khu dân cư để củng cố, nhân rộng những cách làm thiết thực. Cùng với trang bị phương tiện, lực lượng chức năng tổ chức huấn luyện cho chủ cơ sở, hộ gia đình sử dụng thành thạo thiết bị, chủ động xử lý trong thời gian vàng, tổ chức chữa cháy và sơ cứu ban đầu”.

Thành phố hiện duy trì hơn 1.200 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và hơn 1.600 điểm chữa cháy công cộng, trở thành mắt xích kết nối người dân trong việc phát hiện và ứng phó sự cố.

Tại tổ dân phố Tân Ninh, phường Bắc Giang, mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy khởi đầu với 15 hộ liền kề nay đã nhân rộng lên 8 tổ. Địa bàn có 280 hộ, tập trung nhiều hộ kinh doanh quần áo, vải, đồ gia dụng dễ cháy. Các hộ chủ động trang bị bình chữa cháy xách tay, lắp chuông báo cháy liên thông. Khi một hộ kích hoạt chuông, tín hiệu sẽ truyền đến các hộ còn lại để cùng phối hợp xử lý. UBND và Công an phường hỗ trợ thêm thang, búa, kìm và dụng cụ cứu nạn. Ông Đinh Tiến Mạnh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Ninh cho biết: “Chúng tôi xác định phòng quan trọng hơn chữa. Hằng năm, tổ dân phố đều cử thành viên tham gia tập huấn kỹ năng và vận động người dân tự trang bị thêm phương tiện phòng, chữa cháy”.

Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên qua hệ thống loa phát thanh và các kênh thông tin nội bộ. Nhờ đó, đến nay hơn 90% chủ hộ nắm vững cách dùng bình chữa cháy; 100% hộ có thành viên được tập huấn kỹ năng. Từ năm 2022 đến nay, địa bàn không xảy ra vụ cháy, nổ gây thiệt hại lớn.

Bên cạnh đó, phương thức tuyên truyền liên tục được đổi mới. Năm 2026, Công an thành phố ra mắt 2 trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hai phường Tiền Phong và Hạp Lĩnh. Tại đây, người dân và học sinh được tập huấn, trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, thực hành thoát nạn trong không gian giả định, giúp kiến thức trở nên trực quan, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 4/10 (1961 - 2026), yêu cầu đặt ra không chỉ là xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn là hình thành một cộng đồng an toàn, chủ động. Khi kiến thức chuyển thành kỹ năng, kỹ năng trở thành thói quen hằng ngày, văn hóa an toàn sẽ được định hình từ cơ sở. Đó chính là nền tảng vững chắc nhất để củng cố thế trận toàn dân, biến mỗi gia đình, doanh nghiệp thành một nhân tố phòng ngừa hiệu quả.