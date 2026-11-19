Công an xã Nậm Lầu tuyên truyền hướng dẫn người dân biện pháp PCCC.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được địa phương chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Nậm Lầu đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền PCCC tại các trường THCS trên địa bàn, tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết nguy cơ cháy nổ, kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy, báo cháy và thoát nạn khi có sự cố. Các em còn được thực hành sử dụng bình chữa cháy, tìm hiểu kiến thức về an toàn điện và các biện pháp phòng ngừa cháy nổ trong sinh hoạt.

Em Lò Thị Oanh, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Chiềng Bôm, chia sẻ: Những kiến thức được lực lượng công an hướng dẫn rất thiết thực, giúp học sinh biết cách xử lý tình huống khi xảy ra cháy và chủ động bảo vệ bản thân.

Công an xã Nậm Lầu hướng dẫn học sinh Trường THCS Chiềng Bôm sử dụng bình cứu hỏa.

Cùng với đó, xã đã kiện toàn và phát huy vai trò của 25 đội dân phòng PCCC tại 25 bản. Mỗi đội có từ 20 thành viên trở lên, được tập huấn nghiệp vụ thường xuyên và trang bị các phương tiện chữa cháy ban đầu như bình chữa cháy, thang chữa cháy, câu liêm cùng các dụng cụ sơ cứu y tế.

Định kỳ hằng tháng, Công an xã tổ chức các buổi tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng PCCC tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền, trải nghiệm PCCC, thu hút hàng trăm lượt người tham gia mỗi đợt.

Chị Cà Thị Tẹp, bản Tra, cho biết: Sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn, gia đình đã chủ động kiểm tra hệ thống điện, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, tắt các thiết bị điện và khóa bình gas khi không sử dụng. Người dân trong bản cũng được trang bị kỹ năng sử dụng bình chữa cháy và thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Công an xã Nậm Lầu hướng dẫn người dân sử dụng bình cứu hỏa.

Theo Trung tá Nguyễn Năng Sơn, Trưởng Công an xã Nậm Lầu, mùa khô là thời điểm nguy cơ cháy, nổ gia tăng. Vì vậy, lực lượng công an khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng Báo cháy 114 để cập nhật kiến thức PCCC; đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nguồn nhiệt, nguồn lửa, sắp xếp vật dụng trong gia đình bảo đảm an toàn, hạn chế nguy cơ phát sinh và cháy lan.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nhiều năm gần đây trên địa bàn xã không xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan, trường học và khu dân cư.

Công an xã Nậm Lầu kiểm tra phương tiện PCCC tại UBND xã.

Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, cho biết thời gian tới địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và các bản tăng cường công tác phòng ngừa cháy từ cơ sở; phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy rừng, không để cháy lan vào khu dân cư. Đồng thời, chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, xã Nậm Lầu đang từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và xây dựng địa bàn an toàn.