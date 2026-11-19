Toàn tỉnh hiện có 512.626ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 53,87%. Với diện tích rừng lớn, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, chia cắt, công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là PCCCR trong mùa khô luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Xác định phòng ngừa là chính, thời gian qua, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Đặc biệt, để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, ngày 4/11/2026, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2026-2027. Trên cơ sở đó, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, chủ động các phương án phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ cháy rừng ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Sỹ Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR được triển khai đồng bộ. Trong tháng 10/2026, đã tổ chức tuyên truyền tại 66 lượt thôn, bản với 6.564 lượt người tham gia; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh và tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư. Đồng thời, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR giữa chính quyền địa phương với 353 hộ gia đình tại 3 thôn, bản. Công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường với 212 lượt. Cùng với đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cháy sớm, thông báo cấp dự báo cháy rừng để các địa phương và chủ rừng triển khai các biện pháp phòng ngừa; duy trì trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận, tổng hợp thông tin, kịp thời tham mưu phương án huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết. Qua đó, nâng cao tính chủ động trong công tác PCCCR, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có trên địa bàn tỉnh”.

Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, tại các địa phương, công tác PCCCR được triển khai bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế. Điển hình như xã Nậm Sỏ, địa phương có trên 7.600ha rừng, ngay từ đầu mùa khô, chính quyền xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; kiện toàn Ban Chỉ huy PCCCR, các tổ chuyên trách bảo vệ rừng tại các bản. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn trong sản xuất, chủ động kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy cao. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn xã Nậm Sỏ thường xuyên bám bản, phối hợp với các tổ quản lý, bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, canh gác tại những khu vực trọng điểm, nhất là rừng đầu nguồn, những nơi có nguy cơ cháy cao. Từ đầu năm đến nay, xã Nậm Sỏ đã tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR tại các bản, trường học cho hơn 1.400 lượt người; vận động 75 hộ dân và 18 lán trại gần rừng, ven rừng ký cam kết thực hiện các quy định về bảo vệ rừng. Bà Trần Thị Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ cho biết: Xã thành lập các đoàn kiểm tra công tác PCCCR, bảo đảm trực 24/24 giờ. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Lực lượng kiểm lâm cũng tăng cường tuần tra, canh gác, bảo vệ rừng; những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng trên địa bàn”.

Bản Đán Tuyển là một trong những bản tiêu biểu của xã Nậm Sỏ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Bản có 176 hộ với hơn 900 nhân khẩu, được giao quản lý, bảo vệ hơn 300ha rừng. Anh Lò Văn Tư - Trưởng bản Đán Tuyển chia sẻ: “Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền đến dân bản không đốt nương vào giờ cao điểm, mà đốt vào buổi sáng hoặc chiều muộn và báo cáo ban quản lý bản trước khi đốt. Không chỉ chú trọng sử dụng lửa an toàn, bà con còn tích cực tham gia phát dọn thực bì, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường”.Bảo vệ rừng mùa khô đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy rừng, giữ vững màu xanh của những cánh rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và sinh kế bền vững cho người dân.