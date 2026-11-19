Nhân viên, người lao động Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Đức được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 8.000 cơ sở lao động với hơn 200.000 người lao động. Trong đó, khoảng 7.000 cơ sở lao động có yếu tố có hại, nguy hiểm, với gần 200.000 người lao động có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tác hại, độc hại, nặng nhọc. Năm 2025, khoảng 32.000 người lao động được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp.

Các bệnh nghề nghiệp thường gặp chủ yếu liên quan đến các bệnh đường hô hấp - bệnh bụi phổi, điếc nghề nghiệp do tiếp xúc với tiếng ồn và các bệnh nhiễm độc hóa chất. Đáng lo ngại, nhiều bệnh tiến triển âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn đầu, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng lao động. Vì vậy, kiểm soát yếu tố nguy cơ tại nơi làm việc, kết hợp theo dõi sức khỏe thường xuyên là giải pháp quan trọng để phòng bệnh.

Tại Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam (phường Bỉm Sơn), công tác chăm sóc sức khỏe người lao động được triển khai thông qua khám bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động. Với 2.630 cán bộ, nhân viên, người lao động, năm 2025, công ty tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho 837 người; năm 2026 là 424 người. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe và xây dựng biện pháp chăm sóc phù hợp.

Bà Phạm Thị Lệ Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Lốp Cofo Việt Nam, cho biết: “Cùng với tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, công ty chú trọng bảo đảm các điều kiện an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và phối hợp với các đơn vị chức năng quan trắc môi trường lao động định kỳ. Qua đó, những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động được theo dõi, đánh giá để có biện pháp kiểm soát phù hợp”.

Tại Công ty TNHH Thiết bị giáo dục Hồng Đức (phường Quảng Phú), năm 2026, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 132/160 cán bộ, nhân viên, người lao động. Ông Vũ Ngọc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết: “Đơn vị đã đầu tư máy hút bụi, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn thực hiện quan trắc môi trường lao động và đánh giá môi trường làm việc”. Việc kết hợp khám sức khỏe với kiểm soát yếu tố có hại góp phần hạn chế nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.

Khám sức khỏe là khâu cần thiết nhưng chưa đủ để phòng bệnh nghề nghiệp. Hiệu quả phòng bệnh phụ thuộc vào khả năng nhận diện, kiểm soát yếu tố có hại ngay trong quá trình sản xuất, đồng thời theo dõi sức khỏe và can thiệp phù hợp sau khám.

Để kiểm soát bệnh nghề nghiệp, thời gian qua, ngành y tế tăng cường giám sát môi trường lao động, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về vệ sinh lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã quan trắc môi trường lao động tại 110 cơ sở với 6.319 mẫu. Kết quả giúp đánh giá mức độ tiếp xúc với các yếu tố có hại, làm căn cứ khuyến nghị biện pháp cải thiện điều kiện làm việc.

Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu và phòng, chống các tác nhân gây bệnh nghề nghiệp. Ông Lê Mạnh Luân, Trưởng Khoa Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cho biết: “Trung tâm hướng dẫn các cơ sở thực hiện vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp nhằm phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe liên quan đến công việc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ sở, nhất là cơ sở nhỏ lẻ, chưa thực hiện đầy đủ quy định về khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động”.

Thực tế này đòi hỏi tăng cường phối hợp giữa ngành y tế, địa phương và tổ chức công đoàn trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Doanh nghiệp cần quan trắc môi trường lao động, trang bị bảo hộ phù hợp, tổ chức khám theo đặc thù công việc và theo dõi sức khỏe sau khám. Người lao động cũng cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, tuân thủ quy trình an toàn và chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh nghề nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, thu nhập của người lao động mà còn tác động đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chủ động kiểm soát nguy cơ từ nơi làm việc, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài là giải pháp thiết thực để bảo vệ người lao động, duy trì khả năng lao động và nâng cao chất lượng cuộc sống.