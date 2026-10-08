Chủ động phòng bệnh, giảm áp lực điều trị

Quá tải vì bệnh nhân nhập viện gia tăng

Những ngày gần đây, mỗi ngày, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới tiếp nhận từ 20-30 bệnh nhi nhập viện. Với 110 giường bệnh kế hoạch, trước tình trạng bệnh nhân gia tăng, khoa đã phải kê thêm giường, nâng tổng số lên 150. Tuy nhiên, có thời điểm số bệnh nhi điều trị lên đến 177 cháu, vượt công suất thực tế, khiến công tác điều trị, chăm sóc gặp nhiều áp lực.

Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, thời điểm giao mùa là giai đoạn nhiều bệnh ở trẻ em có xu hướng gia tăng, nhất là các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn... Đáng chú ý, số trẻ mắc cúm mùa, cúm A, tay chân miệng, tiêu chảy, viêm ruột cấp cũng tăng nhiều.

Có những thời điểm, Khoa Nhi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới quá tải, bệnh nhân phải nằm ghép giường - Ảnh: H.L

Phòng bệnh không còn đủ không gian, buộc phải kê thêm giường bệnh ở hành lang - Ảnh: H.L

Phòng bệnh không còn đủ không gian, buộc phải kê thêm giường bệnh ở hành lang - Ảnh: H.L

Chị Lê Thị Nhung ở xã Hòa Trạch có con gái đang điều trị viêm phế quản tại đây cho biết: Cháu ở nhà bị sốt liên tục 3 ngày, không ăn được, hễ uống thuốc vào là nôn hết, không dung nạp được thuốc. Thấy tình trạng không ổn nên gia đình cho cháu nhập viện. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, đến từ xã Hoàn Lão chia sẻ: “Khi thấy con có hiện tượng khó thở, mệt lả, tôi phải vội đưa con vào cấp cứu. Vào đây nhờ các bác sĩ điều trị, cháu đỡ hơn nhiều rồi”.

Tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, số ca bệnh cũng gia tăng. Trong đó, từ ngày 25/9 đến ngày 7/10/2026, bệnh viện ghi nhận 47 ca sốt xuất huyết và 17 ca tay chân miệng nhập viện. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị cho biết, thời tiết năm nay diễn biến khắc nghiệt, thất thường, nên dù mới bước vào thời điểm giao mùa, số bệnh nhi đã tăng khoảng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Theo bác sĩ Hằng, phụ huynh hiện đã quan tâm hơn đến sức khỏe của con trẻ. Khi thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao, ho, nổi ban..., nhiều gia đình chủ động đưa con đến cơ sở y tế để khám và được hướng dẫn chăm sóc, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, thời điểm này, các cháu đi học trở lại làm tăng nguy cơ lây lan, mắc bệnh trong môi trường tập thể.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, nhiều bệnh nhân nhập viện vì bị tay chân miệng, sốt xuất huyết - Ảnh: H.L

Bệnh nhân bị cúm A đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình - Ảnh: B.N

Tại Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình, thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với cúm A khi đến khám và điều trị, với 26 ca phải nhập viện. Bác sĩ Võ Khắc Nhật, Khoa Nội-Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, phần lớn người mắc cúm có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần. Nhưng với một số trường hợp có sức đề kháng kém, như người cao tuổi, mắc bệnh nền và trẻ nhỏ, bệnh có thể diễn biến nặng, gây biến chứng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền.

Không chủ quan với triệu chứng ban đầu

Thực tế điều trị cho thấy, không ít trường hợp bệnh trở nặng xuất phát từ việc trẻ được chăm sóc, theo dõi chưa đúng cách tại nhà. Theo bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, một số phụ huynh lo ngại tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên không dám sử dụng hoặc sử dụng không đủ liều theo hướng dẫn, khiến tình trạng sốt không được kiểm soát, trẻ có nguy cơ mất nước, co giật do sốt cao. Với các bệnh lý hô hấp, nếu gia đình không biết cách chăm sóc, theo dõi diễn biến bệnh, trẻ có thể rơi vào tình trạng suy hô hấp hoặc xuất hiện biến chứng nặng.

Bệnh nhân tăng nhanh trong thời gian ngắn, tạo áp lực trong công tác chăm sóc, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh - Ảnh: H.L

Một khó khăn khác là các bệnh thường gặp ở trẻ trong thời điểm giao mùa có thể biểu hiện bằng những triệu chứng tương tự nhau. Sốt, ho, mệt mỏi hay nổi ban không phải lúc nào cũng là dấu hiệu đặc trưng của một bệnh cụ thể. Vì vậy, phụ huynh không nên tự chẩn đoán bệnh dựa trên những biểu hiện ban đầu hoặc kinh nghiệm chăm sóc trước đó, mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường để được thăm khám và hướng dẫn phù hợp.

Đối với cúm A, bác sĩ Võ Khắc Nhật lưu ý nhóm trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền có nguy cơ gặp biến chứng. Vì vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ cúm, cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế để được khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để bác sĩ đánh giá mức độ bệnh và đưa ra khuyến cáo phù hợp cho từng bệnh nhân. Để phòng ngừa biến chứng cần phải điều trị nâng cao thể trạng bằng bù dịch, hạ sốt, uống orezol và chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Trẻ nhỏ cần được mẹ chăm sóc vệ sinh đường hô hấp bằng cách nhỏ mũi bằng nước muối, súc họng. Nếu bệnh diễn biến nặng, cần nhập viện để được điều trị và kiểm soát nguy cơ biến chứng. Không tự ý sử dụng thuốc, nhất là kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Chủ động phòng bệnh từ gia đình và trường học

Thời điểm giao mùa với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ, từ nóng sang lạnh, từ nắng sang mưa, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là ở trẻ em khi hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Cùng với đó, việc trẻ trở lại trường học, thường xuyên tiếp xúc trong môi trường tập thể cũng làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị, nhiều bệnh nhi nhập viện vì bị tay chân miệng, sốt xuất huyết - Ảnh: H.L

Để phòng bệnh, gia đình cần duy trì các thói quen vệ sinh cá nhân, giữ môi trường sống thông thoáng, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ. Tại trường học và các cơ sở chăm sóc trẻ, công tác vệ sinh lớp học, khu vực sinh hoạt cần được duy trì thường xuyên. Giáo viên, người chăm sóc trẻ cần chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ, nhất là khi xuất hiện các biểu hiện như sốt, ho, mệt mỏi, nổi ban hoặc các dấu hiệu bất thường khác. Khi phát hiện trẻ có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, cần thông tin kịp thời cho gia đình để trẻ được theo dõi và thăm khám đồng thời thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những trẻ khác.

Trong bối cảnh số bệnh nhi gia tăng tại một số cơ sở khám, chữa bệnh, sự chủ động từ mỗi gia đình và nhà trường càng có ý nghĩa trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em. Đặc biệt, phụ huynh cần tránh tâm lý chủ quan với những triệu chứng ban đầu, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế khi trẻ mắc bệnh, qua đó góp phần hạn chế bệnh chuyển nặng, giảm nguy cơ biến chứng, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và giảm áp lực cho các cơ sở khám, chữa bệnh.