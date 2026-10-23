Chủ động phối hợp, triển khai hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đoan Hùng do Công ty Cổ phần Đô thị Amata Phú Thọ làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Đoan Hùng và Tây Cốc. Dự án có quy mô sử dụng đất 495 ha (gồm 475,67 ha đất KCN và 19,33 ha đất quy hoạch tuyến Đường tỉnh 322B kết nối KCN) với tổng vốn đầu tư trên 4.887 tỷ đồng.

Dự án chia thành 2 giai đoạn đầu tư, gồm: Giai đoạn 1 (2026 - 2029) khoảng 239,43 ha (hiện đang tập trung triển khai giai đoạn 1A khoảng 115 ha); giai đoạn 2 (2029 - 2033) khoảng 236,24 ha.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, dự án đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, chấp thuận chủ trương đầu tư và khảo sát địa hình, địa chất.

Chủ đầu tư đã tạm ứng hơn 39 tỷ đồng phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đồng thời đang hoàn thiện các thủ tục về môi trường, phòng cháy, chữa cháy... Tuy nhiên, dự án còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cùng các thủ tục pháp lý chưa hoàn tất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện dự án, làm rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Cho ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ­nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ luôn ủng hộ và cam kết đồng hành với nhà đầu tư.

Trên tinh thần ưu tiên lợi ích của người dân trong khu vực dự án, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phối hợp. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng chí giao Ban Quản lý các KCN tỉnh làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả để triển khai dự án đúng kế hoạch.

Đặc biệt, đồng chí giao các sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Quá trình triển khai cần phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy định ngay từ đầu, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư và mục tiêu phát triển của tỉnh.