Chủ động từ cơ sở

Năm 2027, cấp xã đảm nhiệm nhiều khâu trong công tác tuyển quân, từ quản lý nguồn, xét duyệt, sơ tuyển đến phối hợp khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS). Điều này đòi hỏi chính quyền và cơ quan quân sự cơ sở phải chủ động, sát sao trong từng bước thực hiện.

Cán bộ quân sự xã Gào trò chuyện, động viên thanh niên Rah Lan Kiên trước ngày khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại xã Gào, anh Rah Lan Kiên (thôn Plei Thoong) vừa tốt nghiệp THPT đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội. “Tôi muốn thử sức mình, không ngại khó khăn, vất vả. Sau khi xuất ngũ, tiếp tục học nghề hay đại học cũng chưa muộn”, anh Kiên bày tỏ.

Cũng với mong muốn được khoác áo lính, anh Trần Đức Huy (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng) tình nguyện nhập ngũ dù tốt nghiệp đại học năm 2024 và có 2 năm làm việc trong ngành ngân hàng. Anh Huy chia sẻ: “Tôi muốn hoàn thành nghĩa vụ công dân, góp sức trẻ bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục phấn đấu sau khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng”.

Anh Trần Đức Huy (xã Ia Băng) chủ động nộp đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tại xã Ia Băng, Hội đồng NVQS xã đã chốt danh sách 208 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe, trong đó, 28 người có trình độ cao đẳng, đại học; chỉ tiêu nhập ngũ dự kiến 52 công dân.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Ia Băng - cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn mở rộng, cán bộ quân sự chính quy mới tiếp nhận nhiệm vụ nên bước đầu còn gặp một số khó khăn. Trước tình hình đó, Ban CHQS xã phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm thực hiện NVQS, bảo đảm tuyển quân đúng quy định.

Phường Quy Nhơn được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 94 thanh niên nhập ngũ. Qua xét duyệt, sơ tuyển, hơn 1.300 người đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS. Thượng tá Trần Đức Tuấn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường - cho hay, đơn vị chú trọng phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm công tác tuyển quân công khai, công bằng, đúng quy định.

Đồng bộ các khâu tuyển chọn

Cùng với sự chủ động của các địa phương, công tác phối hợp, hướng dẫn của các sở, ngành và cơ quan quân sự cấp trên có vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm quy trình tuyển chọn chặt chẽ, đúng quy định.

Theo Hội đồng NVQS tỉnh, năm 2027, Gia Lai được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 4.950 công dân thực hiện NVQS và 810 thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 12-7-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác tuyển quân. Đến nay, 135/135 xã, phường hoàn thành xét duyệt chính trị, chính sách; danh sách công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn và đủ điều kiện sơ tuyển, khám tuyển đã được tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2027 cho các địa phương; phối hợp với Sở Y tế tham mưu thành lập 21 hội đồng khám sức khỏe NVQS khu vực.

Bà Ksor Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Việc tổ chức khám sức khỏe NVQS theo khu vực nhằm tạo thuận lợi cho công dân đi lại, đồng thời gắn trách nhiệm của từng thành viên hội đồng với chất lượng khám tuyển. Ngành y tế cũng chú trọng tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở, bảo đảm thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, khi cấp xã đảm nhiệm nhiều khâu, khối lượng công việc cũng tăng lên, nhất là trong quản lý nguồn công dân sau sáp nhập, phối hợp giữa các lực lượng và tổ chức khám tuyển. Những khó khăn phát sinh đòi hỏi sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của cơ quan chuyên môn để các địa phương thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đại tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh - cho biết: Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn địa phương quản lý chặt chẽ nguồn công dân, thực hiện tuyển quân đúng quy trình, tiến độ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân và chuẩn bị chu đáo các điều kiện giao, nhận quân.

Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, thực hiện nghiêm phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.