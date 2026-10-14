Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Ghi nhận kết quả nổi bật, một số mô hình mới, cách làm sáng tạo

Trong quý III/2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát thực tiễn, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng tiếp tục được khẳng định, nhất là trong định hướng phát triển, dẫn dắt thể chế và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương có chuyển biến rõ về tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy và chính quyền địa phương hai cấp từng bước ổn định, vận hành thông suốt.

Công tác cán bộ chuyển mạnh theo hướng định lượng, gắn với kết quả và sản phẩm; kiểm tra, giám sát hướng vào hiệu quả thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu; chuyển đổi số, quản trị dữ liệu từng bước đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Kinh tế-xã hội duy trì ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, không xảy ra các vụ việc phức tạp; một số địa phương xây dựng “xã, phường không ma túy”...

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xuất hiện một số mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo ở một số tỉnh, thành phố như: Lào Cai, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh.

Các đại biểu thảo luận và thống nhất nhiệm vụ quý IV/2026, trọng tâm là xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm, các điểm nghẽn và vấn đề phát sinh; lấy kết quả năm 2026 làm căn cứ kiểm nghiệm năng lực tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra, đồng thời ghi nhận những ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu tại hội nghị.

Khái quát những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, công tác thể chế, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa cho phát triển.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%; 9 tháng đầu năm đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua; có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt, có lĩnh vực tăng trưởng cao hơn kịch bản và mục tiêu cả năm; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt mức thu 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán cả năm, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm cả nước giải ngân được hơn 642,96 nghìn tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch, trong đó có nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao (hơn 70% kế hoạch giao).

Các bộ, ngành, địa phương quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược. Hiện còn 1.131 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đang được các bộ, ngành xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc toàn diện đến an sinh xã hội, an ninh con người, việc làm; chú trọng tri ân người có công, chăm lo đối tượng chính sách, người yếu thế và đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027

Về các nhiệm vụ trọng tâm quý IV và thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, khối lượng công việc rất lớn, rất khẩn trương, cấp bách, rất áp lực, nhất là về yêu cầu tăng trưởng kinh tế, nhiều địa phương còn gặp khó khăn, vướng mắc. Đồng chí đề nghị lãnh đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác thật sự thiết thực; chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.

Toàn hệ thống chính trị tập trung quán triệt, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện; thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, tiếp tục giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn Đảng. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu.

“Các địa phương phải rất chủ động cụ thể hóa cho phù hợp điều kiện, tình hình thực tiễn, không sao chép văn bản của cấp trên, không làm qua loa, hình thức”, đồng chí nêu rõ.

Quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng

Nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 10%, theo Thường trực Ban Bí thư, các địa phương đặc biệt nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế; phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quyết liệt hơn nữa, tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, hoàn thành 100% giải ngân đầu tư công; tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực; bảo đảm phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ, hiệu quả. Có phương án xử lý hiệu quả biến động bất lợi giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, các mặt hàng thiết yếu .

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm, không để tình trạng đầu cơ, găm hàng, đội giá. Chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm...

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chỉ đạo rà soát tình hình lao động, việc làm, có giải pháp khả thi giải quyết tình trạng thất nghiệp cho hơn 1,6 triệu thanh niên, từng bước đưa lực lượng này trở lại thị trường lao động. Theo đồng chí, đây là vấn đề rất quan trọng ảnh hưởng đến ổn định xã hội và phát triển dài hạn; tác động đến tâm lý của giới trẻ về việc làm.

Các cấp ủy chỉ đạo bứt phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Triển khai hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; hoàn thành, kết nối, làm sạch, đưa vào khai thác thực chất 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 104 cơ sở dữ liệu; xử lý dứt điểm nguồn kinh phí năm 2026 chưa phân bổ; thí điểm cơ chế đơn hàng, khách hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược; đánh giá theo kết quả, kiên quyết dừng nhiệm vụ hiệu quả thấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Tinh thần chung là tất cả các kiến nghị, đề xuất phải được khẩn trương xem xét, giải quyết, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, cụ thể. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, Biển Đông và xung đột, cạnh tranh giữa các nước lớn; bảo đảm tốt an ninh mạng, an ninh dữ liệu…

Các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế; bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục. Qua đó tăng cường sự đồng thuận, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Quang cảnh Hội nghị giao ban quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về một số đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, địa phương, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan, ban Đảng ở Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cần chủ động, tích cực giải đáp, giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất. Tinh thần chung là tất cả các kiến nghị, đề xuất phải được khẩn trương xem xét, giải quyết, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, cụ thể.

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, có văn bản thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ các ban đảng Trung ương, theo dõi sát tình hình các địa phương, nhất là việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý sớm, không để tồn đọng, chậm trễ, gây ách tắc.