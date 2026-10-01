Chủ động phát triển tổ chức công đoàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Qua đó, góp phần mở rộng tổ chức công đoàn, củng cố lực lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ).

Ông Bùi Hoài Nam trực tiếp nắm bắt, khảo sát vận động Công ty Cổ phần Toyota Nha Trang thành lập công đoàn cơ sở.

Bám sát cơ sở

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, LĐLĐ tỉnh đã đổi mới phương thức triển khai theo hướng cụ thể, sát thực tế. Thay vì chỉ chờ doanh nghiệp (DN), NLĐ tìm đến tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn chủ động khảo sát, tiếp cận từng đơn vị, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, số lượng lao động, điều kiện làm việc và những vấn đề NLĐ quan tâm. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã thành lập 4 đoàn khảo sát trực tiếp xuống cơ sở, tuyên truyền về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn; giải thích những quyền lợi, chính sách mà đoàn viên được hưởng khi tham gia tổ chức.

Tại mỗi đơn vị, cán bộ công đoàn chủ động trao đổi, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Đối với DN, công đoàn tập trung làm rõ vai trò của tổ chức đại diện NLĐ trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Với NLĐ, nội dung tuyên truyền gắn với những vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, chế độ, chính sách, an toàn vệ sinh lao động, đối thoại tại nơi làm việc và các hoạt động chăm lo của công đoàn.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Toyota Nha Trang (phường Tây Nha Trang) cho biết, hiện đơn vị có 104 lao động, thu nhập bình quân hơn 11,7 triệu đồng/người/tháng. Qua buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh, đơn vị nhận thấy việc thành lập tổ chức công đoàn là cần thiết nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ; tạo cầu nối xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Do đó, công ty đã tạo điều kiện, phối hợp triển khai các bước thành lập CĐCS.

Tương tự, sau buổi tuyên truyền, vận động của LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Công ty TNHH QooQoo Nha Trang (phường Nam Nha Trang) đã triển khai thành lập CĐCS. Bà Lê Thị Ngọc Quyên - Giám đốc Công ty cho biết, qua tư vấn của LĐLĐ tỉnh đã tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ lao động, trong đó có việc thành lập CĐCS theo đúng quy định pháp luật. Công ty sẽ xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa, bền vững cho NLĐ, tạo động lực để DN phát triển chuyên nghiệp, trách nhiệm hơn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định thành lập các công đoàn cơ sở.

Quan tâm thiết thực

Cùng với vận động thành lập CĐCS, các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các chương trình chăm lo trực tiếp NLĐ. Thực tế cho thấy, những hoạt động thiết thực, gần gũi với đời sống có sức lan tỏa và tạo niềm tin đối với NLĐ. Trong 9 tháng qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã dành hơn 47 tỷ đồng chăm lo cho khoảng 92.000 lượt đoàn viên, NLĐ. Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai tại 467 CĐCS, với 28.236 suất ăn, tổng kinh phí hơn 676 triệu đồng. Các hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn tạo không khí gắn kết, giúp NLĐ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Cùng với đó, công tác chăm lo nhà ở tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 Mái ấm Công đoàn, trong đó có 117 nhà xây mới và 34 nhà sửa chữa, tổng kinh phí khoảng 6,8 tỷ đồng.

Việc gắn phát triển đoàn viên với chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ cũng tạo điều kiện để CĐCS mới nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động. Khi NLĐ nhận thấy những lợi ích cụ thể, thiết thực từ tổ chức công đoàn, công tác tuyên truyền, vận động trở nên thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng để CĐCS phát huy vai trò ngay sau khi được thành lập.

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình DN và lực lượng lao động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp và những địa bàn tập trung đông công nhân. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đến từng đơn vị để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ NLĐ gia nhập công đoàn, đồng thời hướng dẫn DN phối hợp thành lập CĐCS theo quy định. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự gần gũi với đoàn viên. Mỗi CĐCS mới được thành lập không chỉ mở rộng mạng lưới tổ chức mà còn tạo thêm một địa chỉ để NLĐ được đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã thành lập được 104 CĐCS và kết nạp 6.728 đoàn viên mới. Qua đó, nâng tổng số lên 1.018 CĐCS với 97.693 đoàn viên. Những con số này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển CĐCS và kết nạp đoàn viên, nhất là trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng đa dạng, quan hệ lao động tại DN có nhiều thay đổi.