Chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông trước diễn biến mưa lũ phức tạp

Chủ động ứng phó, không để giao thông bị chia cắt kéo dài

Triển khai Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Bộ Xây dựng, những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra; từ ngày 21-24 tháng 9 khu vực các tỉnh Gia Lai, Đăk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, cụ thể: Tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở,.. kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn có nguy cơ không bảo đảm an toàn.-

Đối với các vị trí bị sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe trong thời gian nhanh nhất. Lưu ý phải bảo đảm an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục sự cố mưa lũ trên các tuyến giao thông.Chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục, bảo đảm giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ảnh: Mỹ Đức

Đối với đường sắt, Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường yếu dễ ngập, khu vực có nguy cơ lũ quét, đá rơi, đất sụt. Các đơn vị phải chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để khắc phục hậu quả, đồng thời xây dựng phương án dừng, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách khi mưa lũ gây ngập, sụt trượt phải dừng tàu.

Trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy, các đơn vị phải hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; yêu cầu tàu thuyền neo gần cầu vượt sông nhanh chóng di dời, không để phương tiện bị lũ cuốn trôi, va vào công trình. Hệ thống phao tiêu, báo hiệu đường thủy cũng phải được thu hồi, bảo quản trước khi lũ về và triển khai lại sau mưa lũ.

Kiểm soát an toàn hàng không, công trình xây dựng

Đối với Cục hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.Chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để kịp thời điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến cho phù hợp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi có thời tiết xấu do mưa lớn gây ra.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thi công công trình xây dựng và phòng chống sạt lở; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Sở Xây dựng các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng của đợt mưa lũ này phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành ở địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy chủ động khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy được giao quản lý; phối hợp ngành đường bộ, đường sắt, đường thủy trong điều hành việc vận tải, tăng bo, chuyển tải hành khách và hàng hóa khi có yêu cầu