Chủ động nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng hạn

Thuế Thành phố Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ đông hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đúng hạn.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngày 31/10 hằng năm là thời hạn cuối cùng để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, do ngày 31/10/2026 rơi vào thứ Bảy, thời hạn nộp thuế năm nay được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 2/11/2026.

Để thuận tiện trong việc nộp thuế, người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin và thanh toán trực tuyến. Sau khi đăng nhập, người nộp thuế cần kiểm tra chính xác thông tin nghĩa vụ thuế, số tiền phải nộp và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Trường hợp chưa có thông tin thuế trên ứng dụng hoặc có sai sót hoặc gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ, người nộp thuế chủ động liên hệ cơ quan thuế quản lý điểm đất để được hướng dẫn.

Trước đó, Thuế Thành phố Hà Nội đã có Thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố về thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026, khuyến cáo người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 đúng thời hạn theo quy định.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng để nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile. (Ảnh: Thuế Thành phố Hà Nội)

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Các thông tin cần lưu ý khi làm thủ tục nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm: Tên cơ quan quản lý thu: Thuế Thành phố Hà Nội, mã cơ quan quản lý thu: 1054449.

- Tên chương; Mã chương: Theo mã chương của đơn vị.

- Mã tiểu mục: 1601: Thu từ đất ở tại nông thôn; 1602: Thu từ đất ở tại đô thị; 1603: Thu từ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; 1649: Thu từ đất phi nông nghiệp khác

Tên địa bàn hành chính: Theo phường/xã có điểm đất phải nộp ;

Mã địa bàn hành chính: Theo mã phường /xã có điểm đất phải nộp.

Đất ở tại đô thị, đất ở tại nông thôn, trong đó có đất xây dựng nhà chung cư cũng thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đây là nghĩa vụ tài chính bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất gắn với căn hộ chung cư.

Theo quy định, hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống không phải nộp hồ sơ miễn thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai thuế để cơ quan thuế căn cứ xác định số thu.

Thuế Thành phố Hà Nội lưu ý, nếu không kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, người nộp thuế có thể gặp rủi ro bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp, xử phạt vi phạm hành chính và có thể gặp trở ngại khi thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng, tặng/cho, thừa kế hoặc làm thủ tục cấp/sang tên Giấy chứng nhận (sổ hồng).

Ngoài ra còn có thể phát sinh phiền phức khi đối soát, nhất là trong trường hợp mua chung cư lâu năm nhưng không nhận được thông báo (do chưa kê khai hoặc thay đổi chủ sở hữu mà chưa cập nhật) dẫn đến số tiền nợ cộng dồn nhiều năm, khi rà soát lại sẽ mất thời gian giải trình và hoàn thiện hồ sơ...