Dấu ấn lực lượng an ninh Công an Hà Nội

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 9 đơn vị nghiệp vụ thuộc khối phòng An ninh trong đó Phòng An ninh mạng là đơn vị Cụm trưởng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh là đơn vị Cụm phó.

Trong năm 2026, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, CATP; triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Ba nhất”; chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thành tích chung của thành phố trên từng hệ lực lượng.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nổi bật là đã phối hợp triển khai công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn gần 3.000 lượt kỳ cuộc, sự kiện, đặc biệt là Đại hội 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Lực lượng An ninh CATP cũng đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu bảo đảm an ninh trật tự giải phóng mặt bằng, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; đánh dấu bước chuyển biến từ chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đơn thuần sang chủ động tham gia đồng hành, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố ghi nhận, Công an nhiều địa phương đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng An ninh mạng, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 CATP phát biểu tại Hội nghị

Công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ được triển khai bài bản, quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo đảm an ninh kinh tế đã nhận diện được một số nguy cơ từ gốc, tham mưu nhiều nội dung mang tính chất chiến lược.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được triển khai hiệu quả, đấu tranh với loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng được triển khai đồng bộ quyết liệt. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ, ngoại tuyến có những chuyển biến cơ bản, tích cực đổi mới nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài có từng bước đột phá trong nhận diện tham mưu kiện toàn hành lang pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành.

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo CATP, các đơn vị chức năng, chỉ huy Phòng An ninh mạng đã bàn giao Cờ đơn vị Cụm trưởng cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đã được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với các nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả công tác nghiệp vụ làm thước đo hiệu quả. Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ bước đầu có những chuyển biến rất tốt. Đặc biệt chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần bồi đắp niềm tự hào và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ An ninh Công an Thủ đô cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của các đơn vị.

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027

Tại hội nghị, chỉ huy các đơn vị đã thảo luận, đánh giá và suy tôn các danh hiệu thi đua, bầu đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 1 năm 2027.

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt -Phó Giám đốc CATP biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác và thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1. Đồng chí Phó Giám đốc nêu rõ, bước sang năm 2027, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, vì vậy các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Đó là, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy bảo vệ an ninh quốc gia, chuyển thực chất sang trạng thái chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tham mưu không chỉ dừng lại giải quyết vụ việc cụ thể, mà phải nhận diện, đề xuất những giải pháp có tính căn cơ, chiến lược.

Củng cố, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, khắc phục ngay tồn tại trong số hóa, khai thác phần mềm nghiệp vụ cơ bản, chấp hành nghiêm quy trình nghiệp vụ.

Tập trung đấu tranh xử lý những việc có tính điển hình, có sức răn đe lan tỏa trong xã hội. Tăng cường phối hợp liên kết nhiệm vụ giữa các đơn vị trong cụm, phát huy vai trò tư lệnh theo từng hệ lực lượng, hướng dẫn hỗ trợ công an cấp xã giải quyết vấn đề khó, phức tạp ngay từ cơ sở.

“Đặc biệt tiếp tục cụ thể hóa định hướng xây dựng Cụm thi đua số 1 thành cụm liên kết nhiệm vụ, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cùng nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, sơ kết tổng kết các vụ việc, chuyên án” – Đại tá Nguyễn Tiến Đạt gợi mở.

Siết chặt kỷ luật kỷ cương, chủ động phòng ngừa sai phạm của cán bộ chiến sĩ, chú trọng công tác đào tạo cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực mới, đổi mới phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” tránh hình thức, chạy theo thành tích; việc đánh giá bình xét thi đua phải đảm bảo khách quan, công bằng, coi trọng biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện vụ khó, đột xuất.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cum thi đua năm 2027 cần sớm thống nhất chương trình hoạt động ngay từ đầu năm; tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2027.