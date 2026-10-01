Phát biểu tại Họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Quý III/2026, lực lượng công an nhân dân (CAND) chủ động tham mưu và gương mẫu đi đầu trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nòng cốt và tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng CAND hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cơ bản đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra, gia tăng kiến tạo, đóng góp và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về an ninh, trật tự đều đạt và vượt. Lực lượng CAND chủ động nhận diện và “đi trước một bước” trong phòng, chống các loại tội phạm; nhất là đấu tranh, xử lý các hiện tượng “giang hồ mạng”, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các loại tội phạm kinh tế thế hệ mới, tội phạm ma túy.

Trong đó, kéo giảm 7,76% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với Quý III/2025; bắt, xử lý 19.950 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 606 đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý 235 vụ, 444 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ; 923 vụ, 1.642 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Bắt 8.136 vụ, 18.991 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 57,69kg heroin, 269,69kg và 185.830 viên ma túy tổng hợp, 98,45kg cần sa. Xử lý 203 vụ, 230 đối tượng phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản , Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được đổi mới và đạt nhiều kết quả. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 15,3% số vụ, 11,56% số người chết, 22,48% số người bị thương so với Quý III/2025). Triển khai Cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên toàn quốc (đã thu hơn 265.700 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, đạt hơn 106% theo kế hoạch). Đã hoàn thành bãi bỏ 14 thủ tục, đơn giản hoá 37 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Huy động hơn 20.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cứu được 693 người.

Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, chiến đấu, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, giúp đỡ Nhân dân trong thiên tai, bão, lũ với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được lãnh đạo các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Dự báo các tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều yếu tố tác động đến ANTT. Lực lượng CAND tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo thuận lợi triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; trọng tâm là tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; tập trung bảo đảm ANTT, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma tuý; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, PCCC và cứu nạn, cứu hộ…/.