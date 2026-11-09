Chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ công trình

Điện Biên hiện có nhiều công trình, dự án xây dựng với nhu cầu về vật liệu xây dựng khá lớn.

Để doanh nghiệp tổ chức khai thác, nâng cao khả năng cung ứng đá xây dựng cho thị trường, ngày 27/10, Sở Công Thương đã cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho Công ty TNHH Đại Phong tỉnh Điện Biên phục vụ hoạt động nổ mìn khai thác khoáng sản tại điểm mỏ Khối I, xã Na Sang. Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác đá góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, song đòi hỏi doanh nghiệp đặc biệt chú trọng các điều kiện an toàn trong phạm vi ảnh hưởng.

Ông Lê Văn Đại, Giám đốc Công ty TNHH Đại Phong tỉnh Điện Biên cho biết: Để chủ động nguồn đá phục vụ thi công các công trình, dự án, doanh nghiệp đã xin cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, bảo đảm hoạt động khai thác đáp ứng nhu cầu cung ứng vật liệu. Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ; chú trọng an toàn lao động, an ninh trật tự và thông báo kịp thời cho người dân khu vực lân cận, hạn chế rủi ro, duy trì nguồn cung ổn định, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình.

Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh Điện Biên hiện có 2 mỏ cát được cấp phép và đang khai thác tại khu vực xã Thanh Yên, với tổng trữ lượng hơn 460.000m³, công suất trên 50.000m³/năm. Để đáp ứng nhu cầu cát xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp đang hoàn thiện thủ tục đề xuất mở rộng diện tích, nâng công suất khai thác các mỏ, chuẩn bị năng lực cung ứng vật liệu cho các công trình trong thời gian tới.

Ông Lưu Công Ruyên, Giám đốc Công ty TNHH Duyên Hùng tỉnh Điện Biên cho biết: Hiện doanh nghiệp có 2 mỏ cát được cấp phép và đang duy trì hoạt động khai thác. Trước nhu cầu vật liệu ngày càng tăng, chủ trương của tỉnh về mở rộng diện tích, nâng công suất các mỏ cát được xem là giải pháp thiết thực nhằm tăng khả năng cung ứng cho thị trường, nhất là các công trình trọng điểm.

Trên cơ sở định hướng của tỉnh, công ty đẩy mạnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đề xuất nâng công suất khai thác tại cả hai mỏ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Doanh nghiệp xác định việc mở rộng khai thác phải gắn với điều kiện thực tế và tuân thủ quy định pháp luật. Qua đó từng bước tăng sản lượng, bổ sung nguồn cung, góp phần hạn chế tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 18 mỏ đá xây dựng được cấp phép, với trữ lượng còn lại khoảng 11,17 triệu mét khối, tổng công suất khai thác khoảng 724.000m³/năm. Đối với cát xây dựng, có 16 mỏ cát tự nhiên được cấp phép, trong đó 15 mỏ khai thác thương mại có trữ lượng còn lại khoảng 1,19 triệu mét khối, công suất 133.607m³/năm; một mỏ được cấp phép với mục đích đặc thù, trữ lượng 24.774m³, phục vụ hai dự án trường học tại Mường Pồn và Na Sang. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 8 cơ sở, dây chuyền sản xuất cát nghiền với tổng công suất thiết kế khoảng 482.000m³/năm.

Các đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan chức năng tập trung giải pháp đảm bảo cung - cầu về cát và đá xây dựng.

Theo số liệu rà soát của Sở Xây dựng, nguồn cung đá xây dựng có khả năng đáp ứng nhu cầu cao hơn so với cát tự nhiên. Trong khi đó, cát là loại vật liệu có áp lực cung ứng lớn, nhất là khi nhiều công trình đồng loạt triển khai. Do đặc thù địa hình miền núi, giao thông chia cắt khiến việc cung ứng vật liệu giữa các khu vực gặp nhiều khó khăn, nhất là khi địa phương bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng.

Dự kiến giai đoạn 2026 - 2030, toàn tỉnh có 59 dự án, công trình lớn có nhu cầu sử dụng khối lượng đáng kể vật liệu xây dựng thông thường. Trong đó, hai dự án giao thông trọng điểm là cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1) và nâng cấp quốc lộ 12 đến Cửa khẩu A Pa Chải. Các dự án trường học, công trình dân sinh, phát triển đô thị và du lịch tạo áp lực đáng kể lên thị trường vật liệu xây dựng.

Trước yêu cầu đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu theo từng dự án, khu vực và tiến độ thi công; đối chiếu với khả năng cung ứng thực tế của từng điểm mỏ, thay vì chỉ căn cứ vào tổng trữ lượng hoặc công suất ghi trong giấy phép. Đối với các nguồn mỏ đã đủ điều kiện khai thác ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy năng lực sản xuất. Đồng thời, đánh giá khả năng bổ sung nguồn cung hợp pháp, nhất là cát tự nhiên và đất đắp phục vụ các công trình trọng điểm.

Cùng với khai thác hiệu quả các mỏ hiện có, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất cát nghiền từ đá, sỏi; góp phần giảm áp lực khai thác cát tự nhiên. Các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu cần chủ động nghiên cứu, lựa chọn vật liệu thay thế phù hợp với yêu cầu từng hạng mục, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả kinh tế và yêu cầu bảo vệ môi trường.

Với những dự án quy mô lớn, nhu cầu vật liệu tập trung trong thời gian ngắn, chủ đầu tư cần xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Việc xác định cụ thể khối lượng, chủng loại, vị trí cung ứng, cự ly vận chuyển và thời điểm cần vật liệu giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp khai thác chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, hạn chế tình trạng dồn nhu cầu vào cùng một thời điểm.

Sở Xây dựng làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Để giải quyết bài toán vật liệu xây dựng, các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư cùng cơ quan chức năng đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên hợp pháp, chủ động điều tiết cung - cầu và mở rộng sử dụng vật liệu thay thế trong thi công. Khi nguồn cung chuẩn bị từ sớm, phân bổ hợp lý và kiểm soát chặt chẽ, các công trình trọng điểm của Nhà nước cũng như công trình dân sinh có thêm điều kiện triển khai đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng và cải thiện đời sống nhân dân.